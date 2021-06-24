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菲律賓前總統阿基諾三世病逝 馬尼拉人質事件處理捱批（第二版）

環球政治 20:49 2021/06/24

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菲律賓前總統阿基諾三世周四（24日）病逝，終年61歲。阿基諾三世2010年至2016年期間擔任菲律賓總統，2010年處理有8名港人喪生的馬尼拉人質事件，手法備受批評。

（第二版更新家屬聲明）

《多啦A夢》及《IQ博士》作曲家離世 菊池俊輔享年89歲 【下一頁】

阿基諾三世（Benigno Aquino III）的胞姐宣讀家族聲明，指阿基諾三世清晨6時半在睡夢中安詳離世，家人深感悲痛。她指弟弟患有糖尿病繼發腎病，已多次進出醫院超過一年，感謝醫療團隊尊重私隱。她又指弟弟已經完成任務，可與父母團聚。

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）對阿基諾三世病逝表達哀悼，期望所有人放下分歧，一起團結祈禱，向這位盡最大努力為菲律賓人民服務的領袖致敬。他又讚揚阿基諾家族為民主事業獻出生命，永遠銘記於人民心中。

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菲律賓參議院大樓下半旗致哀，最高法院副法官Marvic Leonen表示，對阿基諾三世病逝感到心痛。Leonen形容他是一個善良、願意為人民服務的人，對新知識及世界有強烈好奇心。Leonen 2012年11月獲阿基諾三世任命，成為最高法院成員。

全球最大賣鞋網Zappos創辦人謝家華逝世 終年46歲 【下一頁】

阿基諾三世2010年至2016年期間出任菲律賓總統，任內發生多宗轟動事件，包括2010年8月導致8名港人死亡的馬尼拉人質事件。

阿基諾三世就事件接受訪問時，因曾面露笑容惹來批評，但他辯稱微笑只是「表達憤怒的方式」。此舉令香港與菲律賓關係一度跌至冰點，本港曾向菲律賓發出黑色外遊警示。

雖然外間質疑菲律賓警方營救人質的行動失敗，但阿基諾三世一直未有就此致歉，認為致歉等如承認是菲律賓政府及人民的錯誤，而需要負責任的人只是槍手門多薩。直至杜特爾特8年後上台，菲律賓才正式就事件向港人致歉。

阿基諾三世出生政治世家，父親曾任菲律賓參議員，一度流亡美國，回國後被暗殺，母親科拉桑曾任菲律賓總統。阿基諾三世是兩人獨子，從政前打理家族糖業生意，其後出任菲律賓糖產省打拉省（Tarlac）參議員。

責任編輯：李俊儀

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