菲律賓前總統阿基諾三世病逝 馬尼拉人質事件處理捱批

菲律賓傳媒引述菲律賓前總統阿基諾三世家屬，指阿基諾三世於周四（24日）病逝，終年61歲。當地傳媒指，阿基諾三世死於心臟衰竭，菲律賓參議院大樓下半旗已表哀悼。阿基諾三世於2010年至2016年期間擔任菲律賓總統，2010年港人馬尼拉任職事件發生於其任內。

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菲律賓傳媒引述阿基諾三世（Benigno Aquino III）的家人，指他於周四病逝，終年61歲。 據悉，阿基諾三世曾患肺癌，亦曾因腎病需接受透析治療，更接受過血管手術。阿基諾三世周四搶救無效後，死於心臟衰竭。

菲律賓參議院大樓下半旗已示哀悼，菲律賓最高法院副法官Marvic Leonen發表聲表示，對阿基諾三世病逝感到心痛。Leonen形容他是一個善良、願意為人民服務的人，對新知識及世界有強烈好奇心。Leonen被阿基諾三世於2012年11月任命，成為最高法院成員。

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阿基諾三世於2010年至2016年期間出任菲律賓總統，任內發生多宗轟動事件，包括2010年導致8名港人死亡的馬尼拉人質事件。阿基諾三世就事件接受訪問時，因曾面露笑容惹來批評。阿基諾三世其後道歉時，辯稱微笑只是「表達憤怒的方式」。此舉令香港與菲律賓關係一度跌至冰點，本港曾向菲律賓發出黑色外遊警示。

阿基諾三世出生政治世家，父親曾任菲律賓參議員，政治流放回國後被暗殺，母親曾任菲律賓總統。阿基諾三世是兩人獨子，從政前打理家族糖業生意，其後出任菲律賓糖產省打拉省（Tarlac）參議員。

責任編輯：李俊儀