【矽陽極電池】Porsche開發矽陽極電池　加快賽車充電時間

▲ Porsche宣布將與Customcells成立一家名為Cellforce Group GmbH的合資公司。（Porsche官方照片）

作為知名車廠大牌，汽車品牌保時捷（Porsche）致力於解決過往電池為賽車充電時間偏慢的問題，有意打造自家電池生產技術。該企日前發表官方聲明，宣布將與Customcells成立一家名為Cellforce Group GmbH的合資公司。該公司將主力為賽車和小部分高階車款研發高效能矽陽極電池，有望能大幅提升其充電效率，加快充電時間。

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該企行政總裁 Oliver Blume 指，這項計劃斥資約數千萬歐元，冀能實現以矽陽極替代石墨陽極的構想，並以更小的電池體積來提供同等的電量。他更表示其合資夥伴為Customcells，十分擅長於研發鋰離子電池技術。

他續稱，矽陽極電池使用矽作為引入材料，這種材料能顯著提升電池的性能。它可於 15 分鐘內充滿電，比該企Taycan 車型系列的充電速度快得多 。同時，該公司預計其生產工廠每年的產能目標至少達到100兆瓦（MW），相當於為約 1000輛汽車提供高性能電池。

據悉，德國政府亦投放了 6,000 萬美元發展該計劃，以確保該工廠會建設於當地南部地區。Porsche指，新公司仍處於胚胎階段，賽車顯然是該項目的重點，有望一切可按計劃進行。

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責任編輯：陳泳如