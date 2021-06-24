Peloton跑步機改設定　強制訂閱服務才可使用

疫情後全球帶動起一股「居家健身潮」，也使美國健身器材新創公司Peloton成為健身行業的霸主。但其聲譽最近一落千丈，繼近月Peloton旗下跑步機發生多起事故後，該公司又大改訂閱制度，在其高端跑步機上禁用免費運行設置，迫使用戶支付額外的月額會員費，不少 Peloton 客戶都感憤怒及失望。

據外媒CNBC報道，Peloton 向購買其跑步機系列Tread+ 用戶表示，官方為使用者的安全，其跑步機有提供避免非認證者啟動的四位數密碼鎖定機制。但因為這項功能只提供予每個月付費美金 40 元（約310港元）的訂閱會員使用。該企決定將原本免費的 Just Run 跑步機設置，納入付費訂閱的範圍之內，而Peloton將向現有使用者補償三個月的免費訂閱。報道亦補充，Peloton客戶大多對該企強制性額外收費感憤怒，並威脅採取法律行動。

Peloton隨後回應，將透過更新，將跑步機的鎖定機能Tread Lock與Just Run再免費開放給用戶使用，並解釋指，因為進階的安全機制還未能免費提供，所以才會有這樣的對應策略。

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隨著越來越多的消費者告別遙距辦公模式，Peloton 正研究新策略來吸引新客戶。該企在周二（22日）宣布首次推出企業健康產品，為合作夥伴的員工提供會員津貼和設備折扣。報導更指出，Peloton 還在開發一種追踪用戶心率的臂章，準備進軍可穿戴設備的市場。

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責任編輯：張凱琳