【太空科技】馬斯克旗下Starlink計劃　最快9月覆蓋全球

▲ 據外媒最新報道，科技狂人馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX的Starlink衛星系統最快有望在9月覆蓋全球。

科技狂人馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX近年積極推Starlink計劃，發射大量低軌衛星，在全球建立衛星通訊網路。據外媒最新報道，Starlink衛星系統最快有望在9月覆蓋全球。

報道指，Starlink衛星已發射了總計約1,800枚低軌道衛星，隨著衛星進入運行軌道後，便可將訊號覆蓋全球。雖然現時該數目為是總計劃發射12,000枚的一小部份，但已經足以達成初步的全球覆蓋。

不過，衛星能覆蓋全球也不表示可以在地面上提供服務，還需要每個國家的有關主管單位許可，並在地面建立接收站。據CNBC早前報道，SpaceX已經在法國、奧地利、澳洲、意大利、德國、荷蘭等多國註冊了分公司，估計由這些國家開始服務的機會比較大。

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Starlink網路自去年10月開放測試，目前Starlink網路已經開放全球11個國家試用，包括美國、澳洲、紐西蘭等。用戶需要預繳499美元（約3,875港元）購買終端站、可連接衛星的Wi-Fi路由器（Router）等裝置，每月的費用則是99美元（約769港元）。馬斯克在上月透露，已有超過50萬名用戶下訂。

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責任編輯：張寶燕