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【歐國盃】英國特許免隔離 歐足協拉大隊入境睇波

環球社會熱點 13:15 2021/06/24

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歐洲國家盃賽事進入白熱化階段，淘汰賽即將開始。英國承辦今屆比賽多場淘汰賽，將會迎來眾多外國球迷。英國政府宣布，修正防疫要求，特許眾多與今屆歐國盃相關人士免隔離入境，現場觀賞一場比賽。

【歐國盃】英國放寬場地人數限額 逾6萬人齊睇決賽 【下一頁】

英國政府更新防疫規定後，特許歐洲足協﹑國際足協及2020歐國盃贊助商等，眾多機構及公司的高層可以免除強制酒店隔離或自主隔離，在英國的溫布萊球場（Wembley Stadium）觀賞一場歐國盃比賽。

保守黨國會議員漢考克（​Steve Baker）批評，特許豁免有違法治，亦對守法英國民眾不公平。他指出既然政府接受有人可以有特權不遵守防疫規定，不如全面廢除。

文化傳媒及體育大臣韋廷毅（John Whittingdale）解釋，只會有小部分人獲特許豁免，行動會受嚴格限制，而且只會入境觀賞四強及決賽。韋廷毅表明，有關人士觀賽完畢便即離開。

【歐國盃】C朗再破紀錄 葡萄牙驚險晉級（附16強對戰表） 【下一頁】

首相府表示，特許免隔離入境英國的人士會遵從政府防疫指引，每日檢測﹑入住指定酒店及乘坐私人交通工具等，違者將會面對嚴重懲罰。首相府強調，政府絕不會任何損害公眾健康安全的舉動。

責任編輯：吳漢培

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