【Amazon】亞馬遜搶買再生能源　成全球最大企業買家

▲ 科技巨擘亞馬遜宣布在美國、加拿大、芬蘭和西班牙新增 14 個可再生能源項目，成為現時世上最大可再生能源企業買家。（法新社資料圖片）

科技公司爭相為高耗電數據中心達成電力協議，重塑可再生能源市場。科技巨擘亞馬遜公司（AMZN）宣布在美國、加拿大、芬蘭和西班牙新增 14 個可再生能源項目，成為現在世上最大可再生能源企業買家。

外電報道，亞馬遜昨日（23日）宣布最新再生能源採購計畫，將從全球14個新的太陽能和風能場購買1.5千兆瓦的發電容量，以期至 2025 年所有業務運營均採用可再生能源。上述14個新項目分別位於美國、加拿大、芬蘭及西班牙，並將於2022到2023年開始發電。通過這些項目，亞馬遜成為全美再生能源採購量最大的企業，採購量將達到10千兆瓦，足夠為250萬美國家庭供電。

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亞馬遜和非牟利機構Global Optimism於 2019 年共同創立《氣候宣言》，其目標是到 2040 年實現淨零碳排放。據外媒華爾街日報報道，亞馬遜現時在全球擁有 232 個可再生能源項目，包括 85 個公用事業規模的風能和太陽能項目，以及 147 個位於全球設施和商店的太陽能屋頂。亞馬遜行政總裁Jeff Bezos表示，亞馬遜在世界各地對風能和太陽能的投資項目反映，投資綠色技術不但對地球和公民有利，更為各企業帶來長遠成功。

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責任編輯：張凱琳