【deliveroo】戶戶送平台引入百佳FUSION等50間分店　買滿150元八五折、新客可獲50元優惠券

▲ 戶戶送新顧客將可獲贈兩張價值25元的優惠券，所有顧客消費滿150元皆可享85折優惠(節省最多30港元）。

戶戶送Deliveroo宣布，與長和 （00001） 旗下百佳展開的獨家合作計劃，首階段戶戶送將於平台引入百佳、FUSION、INTERNATIONAL及TASTE品牌50間分店，供應以新鮮食品為主、約千件產品。戶戶送的上門送遞服務涵蓋百佳約千件產品，包括調味料、主糧、農產品、肉類、微波爐餐點、蔬果、酒精飲品、餅乾鹹點，以及個人護理、健康和美容產品、寵物零食及家居必需品。

為慶祝百佳加盟生活百貨業務，即日起至7月11日期間，戶戶送新顧客將可獲贈兩張價值25元的優惠券，所有顧客消費滿150元皆可享85折優惠（節省最多30港元）。

戶戶送預警未來訂長增長放慢【下一頁】

戶戶送指，隨電子商務和新興科技於香港迅速普及，生活百貨送遞服務及「戶戶小廚」均為戶戶送目前的重點業務。連同現有主要生活百貨夥伴提供的選擇，全港各區的戶戶送顧客最快只需30分鐘便能獲取超市及便利店貨品，滿足生活所需。

戶戶送迅速拓展生活百貨業務的滲透率及規模，全球第一季總交易額按年增長逾七倍。戶戶送香港區總經理羅家聰表示，戶戶送致力與生活百貨店及超市合作，為消費者提供便利的服務，在大型合作夥伴的支持下，已準備好擴展生活百貨業務，繼續進行這方面的投資，並為顧客引入更多標誌性的本地品牌。

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