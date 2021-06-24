【大行看法】瑞信邵志銘：恒指年底目標3萬點　新經濟股未來一季難跑贏大市

▲ 邵志銘指，該行於第三季對科技股的看法維持中性，因價值股估值偏平

港股半年結前見反彈，瑞信大中華區首席投資總監邵志銘表示，預測恒指年底目標價為30000點，上升空間連同股息有近8%回報，與美股及歐股一致，指短線市場仍受制區間橫行格局，因欠缺新的正面趨化劑及季度因素，令新資金未見追入市場，但隨中國等地區經濟反彈及增長，以及人民幣預期升值，相信中資股比例增加的恒指會有正面支持。

科技股方面，邵志銘指，該行於第三季對科技股的看法維持中性，因價值股估值偏平，隨投資者繼續增加價值型收息股，以平衡增長股超配情況，以及行業監管增加，和科網股普遍首季表明短線將盈利投資於中長線增長，即難憧憬未來兩季業績可跑贏市場預期，這將限制新經濟股在未來一季跑贏大市。但中長線而言，該行仍然認為科技股會跑贏市場。

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另外，他指，該行看好收息和防守性價值股，會揀選對經濟周期敏感股票，金融股偏好保險，以及看好香港地產股。另外，該行看好十大投資主題，其中之一是電動車供應鏈如電池公司，以及太陽能和風電。其中，看好太陽能上游材料如多晶矽，雖然行業遇美國制裁問題，但相信多晶矽年底前仍然供不應求，消息只會短線左右增長。

瑞信建議減少持有現金

瑞信發表下半年環球投資展望，看好十大投資主題，包括寬鬆貨幣環境後減少持有現金、歐洲股票、韓國及泰國股票、防守性收息股、可持續中國板塊、人民幣升值等。

瑞信南亞區投資總監Ray Farris表示，預期聯儲局2023年前不會加息，寬鬆貨幣環境將會支持風險資產，而中國已經開始收緊財政及信貸政策，將導致中國經濟預期軟著陸，但相信亞洲區經濟增長仍會跑贏大部分市場。

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記者：區嘉俊