【Britney Spears】要求取消父監護權 被當搖錢樹禁生育

▲ Britney Spears指控父親當她是搖錢樹更剝奪其生育權利，要求法院頒令取消父親的監護權。

Britney Spears曾為美國紅極一時的樂壇天后。但Britney Spears自10多年前因精神問題，遭父親以監護人身份掌控其財產及事業。Britney Spears於法院作證指控父親多年來當她是搖錢樹更剝奪其生育權利，要求法院頒令取消父親的監護權。

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現年39歲的Britney Spears周三（23日）以視像形式向洛杉磯法院作證，也是她首度就父親監護權一事公開發聲。她作證23分鐘，形容父親傑米（Jamie Spears）濫用監護權使她受到創傷，要求取消父親監護權從而回復正常生活。

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Britney Spears指控父親逼迫她長時間工作，不允許她有假期休息。父親更為了控制她，而禁止她使用手提電話、信用卡、駕駛執照和護照，她形容上述手段讓她覺得自己有如遭到性販賣（sex trafficking）。

Britney Spears更控訴父親剝奪其生育權，指她多年前曾希望與男友生兒育女，但父親等人禁止她看醫生並取出體内的子宮環。

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Britney Spears多年前以童星身份出道，憑甜美歌喉和出色舞藝而紅極一時。但媒體不斷報導其負面新聞，她2007年離婚並喪失兩名孩子的撫養權後，精神開始出現問題，更曾剃頭而引起轟動。

傑米2008年成為Britney Spears的成年監護人，並取得女兒的財產控制權。法庭紀錄顯示，Britney Spears的財產價值超過5,000萬美元（約3.9億港元）。

責任編輯：鄭錦玲