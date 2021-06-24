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今日推介阿里巴巴 | 信義光能、贛鋒鋰業、碧桂園、Global X 恒生高股息率、中車時代電氣最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/06/24

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恒生指數中午收報28838點，升21點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介阿里巴巴 （09988） ，另亦會分析信義光能 （00968） 、贛鋒鋰業 （01772） 、碧桂園 （02007） 、Global X 恒生高股息率 （03110） 及中車時代電氣 （03898） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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