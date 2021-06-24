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【恒大系】恒大升半成　已安排136億資金還債、明年3月前無到期境內外公開市場債券

股市 13:41 2021/06/24

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【恒大股價】恒大已安排136億自有資金還債　明年3月前無到期境內外公開市場債券

近日再傳出資金鏈斷裂恒大 （03333） 公布，已安排自有資金約136億元匯入債券還款帳戶，用以償還6月28日到期的美元債券本金約14.5億美元（113.1億元），及集團所有境外美元債券到期的應付利 息近3億美元（約23.4億元），合計約17.5億美元（136.5億元）。

恒大股價午後升逾半成，高見11.1元，最新報11.08元；恒大物業 （06666） 最新報9.31元，升5.6%；恒大汽車 （00708） 現升7.7%，最新報29.95元；恒騰 （00136） 現升3.7%﹐最新報6.53元。

民生銀行：已降低恒大風險敞口　末出現利息本金拖欠情況【下一頁】

恒大股價半日升1.1%，報10.58元，成交額6172萬元。

恒大指出，自去年3月實施「高增長、控規模、降負債」的新戰略以來，公司用自有資金已累計歸還7筆境外債券本息合計約106億美元（ 約823億元）。到今年3月前，公司再無到期的境內外公開市場債券。

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編輯：吳敏芳

港股 中國恒大（03333） 債券 恒大

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