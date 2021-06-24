【外送服務】戶戶送夥百佳擴充生活百貨送遞服務　涵蓋50間分店約千件產品

▲ 戶戶送與百佳超級市場合作，將於平台引入百佳、FUSION、INTERNATIONAL及TASTE品牌50間分店約千件產品。（戶戶送提供圖片）

戶戶送今天宣布與百佳超級市場合作，將於平台引入百佳、FUSION、INTERNATIONAL及TASTE品牌50間分店，供應以新鮮食品為主、約千件產品，雙方將因加強相關服務及接觸更多顧客而受惠。

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是次上門送遞服務涵蓋百佳約千件產品，包括調味料、食品及飲品、個人護理、健康和美容產品、寵物零食及家居必需品，最快30分鐘送到。隨著電子商務和新興科技於香港迅速普及，戶戶送迅速拓展全球生活百貨業務的滲透率及規模，第一季總交易額按年增長逾7倍。

戶戶送香港區總經理羅家聰表示，留意到香港消費者已視網上生活百貨服務為首選購物方式之一，故擴展生活百貨業務，預計有關投資及服務將推動現有顧客大幅增加於平台上的消費，並吸納更多新的網購顧客。

香港百佳超級市場董事總經理任良安表示，是次合作有助擴大顧客群，並接觸日常難以到訪超市的顧客。

為慶祝百佳加盟生活百貨業務，由今日起至7月11日，戶戶送新顧客將可獲贈兩張價值25元的優惠券，所有顧客消費滿150元皆可享85折優惠(節省最多30元）。

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責任編輯：朱悅瀅