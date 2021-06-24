【iPhone出貨量】郭明錤上調iPhone今明兩年出貨量　料明年大屏幕iPhone售價史上最低、將支援屏下指紋

▲ 郭明錤稱，找尋iPhone供應鏈的投資機會時，特別關注iPhone供應鏈的新進入者。

最強蘋果分析師、天風國際郭明錤在最新的報告調高iPhone今明兩年出貨量。他認為，今年下半年iPhone銷情理想，主要來自規格升級，及美國對華為禁令導致手機高端市場的佔有率提升，因此預期下半年iPhone出貨量介乎8300萬至8800萬部，高於去年下半年的7500萬部。

明年下半年iPhone增長能力有三方面

郭明錤預期，iPhone在2021與2022年將分別出貨2.3億至2.4億與2.5億至2.6億部，明顯高於去年的1.95億部。他解釋，明年下半年iPhone增長能力有三方面，包括（1）可能支援屏下指紋（採用Apple自行開發技術）、（2）有史以來售價最低的的大尺寸（6.7吋）iPhone（售價或低於900美元）、與（3）高階機種的廣角相機升級至48MP。

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過去6至9個月，內地iPhone供應鏈股價為全球中表現相對疲弱，郭明錤相信，未來股價有望反彈，因下半年iPhone的出貨顯著增長及2年內iPhone成長能見度高，而在iPhone供應商中，相信立訊因組裝業務成長能見度高與垂直整合的潛在成長機會故為最大受益者。

由於iPhone出貨成長趨於穩定，郭明錤稱，找尋iPhone供應鏈的投資機會時，特別關注iPhone供應鏈的新進入者。

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