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【英國王室】哈里梅根聲稱財政獨立 但暗中曾受查理斯資助

環球社會熱點 12:14 2021/06/24

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哈里與梅根自宣布卸任英國高級王室成員後，曾透露英國王室於去年已完全中止對其的經濟援助，獨自移居美國加州。但哈里父親查理斯發言人表示，查理斯於去年夏天前，一直有透過名下私人財產補貼哈里，協助他移居美國。

哈里軍銜被奪 即決定做專訪 【下一頁】

哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）宣佈退出英國王室時，表示會日後會努力達致財政獨立。哈里早前更透露，他已被王室家庭成員完全切斷經濟支援，單靠自己移居美國加州。

克拉倫斯宮公布2020至2021年度財政報告，當中顯示王儲查理斯（Prince Charles）曾動用來自康沃爾公爵領地（Duchy of Cornwall）的私人收入，向哈里梅根及威廉王子夫婦支付450萬英鎊（約4,860萬港元），較上一年度的560萬英鎊（約6,048萬港元）為少。款項除了給予哈里及威廉王子外，亦包含其他支出，但帳目並未列明詳細細節。

哈里梅根收Spotify近2億天價 半年僅播1集節目 【下一頁】

查理斯發言人表示，哈里與梅根於去年1月宣布離開王室時，強調會努力實現財政獨立。但查理斯仍然撥出大量資金支援哈里與梅根，直至去年夏天才停止。

發言人亦承認，哈里的說法與查理斯舉措有出入，但強調查理斯確實曾為哈里提供經濟支援。他指，哈里梅根的離開令王室感傷，查理斯亦真心希望協助他們移居美國。

責任編輯：郭麗明

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