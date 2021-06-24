【恒大股價】恒大債主民生銀行：已降低恒大風險敞口　末出現利息本金拖欠情況

▲ 【恒大股價】民生銀行：已降低恒大風險敞口 末出現利息本金拖欠情況

恒大 （03333） 主要債權人之一的民生銀行 （01988） 在上交所所投資者互動平台上表示，過去9個月公司已減少了其對恒大的風險敞口，截至目前恒大及其子公司尚未有任何利息或本金支付拖欠。該行會密切關注恒大的業務運營和財務狀況，一旦出現風險，將會立即採取相應行動。

惠譽下調恒大及子企信貸評級至「B」 展望負面【下一頁】

民行指出，自去年9月份以來，恒大加大房地產銷售回籠力度，在該行授信提用敞口有所下降。 民行又稱，其給恒大提供的大多數貸款皆有土地、物業和在建項目作抵押，截至目前在民行授信項下的抵押物足值有效，授信風險整體可控。

民生沒有提供其對恒大風險敞口的細節。根據恒大去年8月24日給廣東省政府一封預警資金短缺的信件，截至去年6月，恒大來自民生銀行的未償貸款總額尚有293億元人民幣（45億美元），數額在所有未償金融機構貸款中居於首位。



恒大目前背負逾200億美元的未償離岸債務，與中國華融一齊躋身美元債發行量最大的中國發行人之列。彭博滙編的數據顯示，自去年初以來，恒大未再發行過任何美元債券。

盡管一些銀行去年下半年已經採取初步措施減少對恒大的風險敞口，但恒大對銀行貸款仍相當依賴。根據公司最新年報，銀行貸款和來自信託公司等渠道的其他借款在該公司2021年到期的3,355億元人民幣附息債務中佔到大約81%。

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編輯：吳敏芳