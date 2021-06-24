【東京奧運】東京奧運7月23日開幕　香港代表團獲萬美集團贊助口罩

▲ 萬美集團將贊助香港代表團，提供口罩。

東京奧運7月23日開幕，但疫情仍然持續，參賽選手都要繼續戴上口罩等防疫裝備。萬美集團今天宣布，成為中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）之合作夥伴，贊助香港代表團，提供口罩。

該集團旗下個人防護裝備產品系列MainettiCare，將成為香港代表團的官方口罩供應商。並會提供香港製造的HK96納米纖維過濾3D 立體口罩（HK96TM）及MainettiCare一次性口罩（ASTM Level 3）。

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不過，東京5月份的確診數字達到高峰。據BBC報道，曾有專家警告，倘若東京奧運要安全舉行，東京市每天新增的新冠肺炎確診數字，不能超過100宗。

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事實上，東京市在6月21日公布，新增確診數字為236宗，過去平均7天的確診數字，亦有近400宗。加上烏干達代表團，入境後發生的受感染事件。

東奧組委會在昨日回應反對的意見，公布了一系列入場觀眾防疫準則，並新增了禁酒的條件。入場人士除了不能攜帶酒入場，場內還不會販賣酒。

責任編輯：馬意文