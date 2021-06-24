  • 26°C
香港時間 : 2021624日 (四) 14:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】東京奧運7月23日開幕　香港代表團獲萬美集團贊助口罩

商業 12:40 2021/06/24

分享：

萬美集團將贊助香港代表團，提供口罩。

東京奧運7月23日開幕，但疫情仍然持續，參賽選手都要繼續戴上口罩等防疫裝備。萬美集團今天宣布，成為中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）之合作夥伴，贊助香港代表團，提供口罩。

該集團旗下個人防護裝備產品系列MainettiCare，將成為香港代表團的官方口罩供應商。並會提供香港製造的HK96納米纖維過濾3D 立體口罩（HK96TM）及MainettiCare一次性口罩（ASTM Level 3）。

【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

不過，東京5月份的確診數字達到高峰。據BBC報道，曾有專家警告，倘若東京奧運要安全舉行，東京市每天新增的新冠肺炎確診數字，不能超過100宗。

【男性化妝】日本男性化妝需求增　資生堂相關產品銷售升　香港男性化妝會否更普及？（多圖）

事實上，東京市在6月21日公布，新增確診數字為236宗，過去平均7天的確診數字，亦有近400宗。加上烏干達代表團，入境後發生的受感染事件。

東奧組委會在昨日回應反對的意見，公布了一系列入場觀眾防疫準則，並新增了禁酒的條件。入場人士除了不能攜帶酒入場，場內還不會販賣酒。

責任編輯：馬意文

相關文章

【東京奧運】東京奧運應取消或再延期？ 8成日本民眾贊成
2021/01/11
【東京奧運】東京奧運應取消或再延期？ 8成日本民眾贊成
【東京奧運】東京奧運一波三折　森喜朗涉歧視女性　奧運贊助商亦被拖累
2021/02/10
【東京奧運】東京奧運一波三折　森喜朗涉歧視女性　奧運贊助商亦被拖累
【東京奧運】疫情未平息　調查：過半日企認為奧運應取消或再度延期
2021/02/15
【東京奧運】疫情未平息　調查：過半日企認為奧運應取消或再度延期
【東京奧運】路透社調查：37%日企傾向取消東京奧運　比例較2月份增加
2021/05/21
【東京奧運】路透社調查：37%日企傾向取消東京奧運　比例較2月份增加

你可能感興趣

【東京奧運】東京奧運應取消或再延期？ 8成日本民眾贊成
14:35 2021/01/11
【東京奧運】東京奧運應取消或再延期？ 8成日本民眾贊成
【東京奧運】東京奧運一波三折　森喜朗涉歧視女性　奧運贊助商亦被拖累
15:57 2021/02/10
【東京奧運】東京奧運一波三折　森喜朗涉歧視女性　奧運贊助商亦被拖累
【東京奧運】疫情未平息　調查：過半日企認為奧運應取消或再度延期
19:30 2021/02/15
【東京奧運】疫情未平息　調查：過半日企認為奧運應取消或再度延期
疫情 新冠肺炎 口罩 新冠肺炎疫情 奧委會 烏干達 產品 肺炎 香港 中國

下一篇文章

【外送服務】戶戶送夥百佳擴充生活百貨送遞服務　涵蓋50間分店約千件產品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版