【英國疫情】連續3天過萬人確診 料不會提前解封

英國新冠疫情近日持續嚴峻，連續3日錄得過萬人確診。英國周三新增逾1.6萬人確診新冠肺炎，19人死亡。外界憂慮疫情轉趨嚴峻，加上發現Delta變種的突變病毒株，或影響英國下月解封計劃。英國當局表示，有信心能提早完成解封條件中的新冠疫苗接種目標，有分析認為英國不會提前解封。

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英國周三錄得16,135宗新增確診個案，是2月6日以來最高。另外，同日增19人染疫身亡，英國累計錄得128,027宗死亡個案。英國首相約翰遜（Boris Johnson）發言人表示，當局正目前監察情況，已採取額外措施檢測感染變種病毒患者。

外界普遍憂慮Delta變種（即印度變種）削弱疫苗有效率，PHE免疫部門首長拉姆齊（Mary Ramsay）表示，疫苗仍能有效預防Delta病毒引發的重症，預計對其他變種亦同等有效。即使新冠死亡率大幅下降，但感染人數持續上升，分析估計英國政府亦不可能提前解封。

另外，英國亦有發現Delta變種的突變病毒株Delta Plus，英格蘭公共衛生署（Public Health England）指出，全英暫時發現41宗相關感染。

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英國政府早前表示，7月19日如期解封需至少為3分之2成成人完成兩劑疫苗接種。負責新冠疫苗接種事務的政務次官扎哈維（Nadhim Zahawi）表示，有信心或可提早完成目標。

扎哈維透露，82%英格蘭人最少接種1劑疫苗，60%已完成兩劑接種，一半25歲至29歲人士及3成多18至24歲人士已接種1劑疫苗。（編按：部分英國人打1劑強生疫苗已完成接種）。

責任編輯：李俊儀