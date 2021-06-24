  • 26°C
香港時間 : 2021624日 (四) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】連續3天過萬人確診 料不會提前解封

環球政治 12:21 2021/06/24

分享：

英國新冠疫情近日持續嚴峻，連續3日錄得過萬人確診。英國周三新增逾1.6萬人確診新冠肺炎，19人死亡。外界憂慮疫情轉趨嚴峻，加上發現Delta變種的突變病毒株，或影響英國下月解封計劃。英國當局表示，有信心能提早完成解封條件中的新冠疫苗接種目標，有分析認為英國不會提前解封。

英國單日增逾1.1萬宗確診 再創近4個月新高 【下一頁】

英國周三錄得16,135宗新增確診個案，是2月6日以來最高。另外，同日增19人染疫身亡，英國累計錄得128,027宗死亡個案。英國首相約翰遜（Boris Johnson）發言人表示，當局正目前監察情況，已採取額外措施檢測感染變種病毒患者。

外界普遍憂慮Delta變種（即印度變種）削弱疫苗有效率，PHE免疫部門首長拉姆齊（Mary Ramsay）表示，疫苗仍能有效預防Delta病毒引發的重症，預計對其他變種亦同等有效。即使新冠死亡率大幅下降，但感染人數持續上升，分析估計英國政府亦不可能提前解封。

另外，英國亦有發現Delta變種的突變病毒株Delta Plus，英格蘭公共衛生署（Public Health England）指出，全英暫時發現41宗相關感染。

英國放寬歐國盃場地人數限額 逾6萬人齊睇決賽 【下一頁】

英國政府早前表示，7月19日如期解封需至少為3分之2成成人完成兩劑疫苗接種。負責新冠疫苗接種事務的政務次官扎哈維（Nadhim Zahawi）表示，有信心或可提早完成目標。

扎哈維透露，82%英格蘭人最少接種1劑疫苗，60%已完成兩劑接種，一半25歲至29歲人士及3成多18至24歲人士已接種1劑疫苗。（編按：部分英國人打1劑強生疫苗已完成接種）。

責任編輯：李俊儀

相關文章

俄羅斯稱向英軍驅逐艦開火示警 英國否認
2021/06/23
俄羅斯稱向英軍驅逐艦開火示警 英國否認
【英國疫情】單日增逾1.1萬宗確診 再創近4個月新高
2021/06/23
【英國疫情】單日增逾1.1萬宗確診 再創近4個月新高
【歐國盃】英國放寬場地人數限額 逾6萬人齊睇決賽
2021/06/23
【歐國盃】英國放寬場地人數限額 逾6萬人齊睇決賽
【BNO移民英國】樓價再創新高 2015年來增長最強6月
2021/06/22
【BNO移民英國】樓價再創新高 2015年來增長最強6月
【英國王室】最少10前職員指證欺凌 梅根準備攤牌反撃
2021/06/22
【英國王室】最少10前職員指證欺凌 梅根準備攤牌反撃

你可能感興趣

俄羅斯稱向英軍驅逐艦開火示警 英國否認
22:06 2021/06/23
俄羅斯稱向英軍驅逐艦開火示警 英國否認
【英國疫情】單日增逾1.1萬宗確診 再創近4個月新高
16:37 2021/06/23
【英國疫情】單日增逾1.1萬宗確診 再創近4個月新高
【歐國盃】英國放寬場地人數限額 逾6萬人齊睇決賽
14:03 2021/06/23
【歐國盃】英國放寬場地人數限額 逾6萬人齊睇決賽
疫情 英國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫苗

上一篇文章

【Britney Spears】要求取消父監護權 被當搖錢樹禁生育

下一篇文章

【歐國盃】C朗再破紀錄 葡萄牙驚險晉級（附16強對戰表）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版