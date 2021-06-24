【歐國盃】C朗再破紀錄 葡萄牙驚險晉級（附16強對戰表）

歐洲國家盃周四凌晨舉行兩個小組的最後一輪分組賽後，16強名單已出爐。三大強隊匯聚的F組最終以兩場平局落幕，法國﹑德國及葡萄牙順利晉級。葡萄牙球星C朗拿度與法國的比賽中攻入兩球，同日再創兩個里程碑。同日舉行的E組小組賽中，西班牙及瑞典贏波，打入16強淘汰賽。

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被外界譽為「死亡之組」的F組，4支球隊賽前仍有機會出線。篤定晉級的法國迎戰葡萄牙，德國主場對陣匈牙利。葡萄牙憑C朗拿度（Cristiano Ronaldo）射入兩球12碼，順利以2比2迫和賽前小組首名法國，排名第三出線。德國亦同樣驚險地以2比2迫平匈牙利，取得小組次名。

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C朗拿度今場攻入兩球後，以總數20球打破德國名將高路斯（Miroslav Klose）的世界盃加歐國盃入球紀錄。另外，C朗拿度亦追平伊朗名宿阿里戴依（Ali Daei）的國際賽入球數字，更可能在今屆賽事破紀錄。

同日稍早，E組亦舉行最後一輪分組。一屆世界盃冠軍兼兩屆歐國盃冠軍西班牙5比0大勝斯洛伐克，出線之餘亦送對手出局。同組波蘭雖有效力德甲拜仁慕尼黑的射手利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）梅開二度，但仍不敵瑞典，無緣淘汰賽。

16強對戰表

（香港時間）

威爾士對丹麥 （27日凌晨0時）

意大利對奧地利 （27日凌晨3時）

荷蘭對捷克 （28日凌晨0時）

比利時對葡萄牙 （28日凌晨3時）

克羅地亞對西班牙 （29日凌晨0時）

法國對瑞士 （29日凌晨3時）

英格蘭對德國 （30日凌晨0時）

瑞典對烏克蘭 （30日凌晨3時）

責任編輯：吳漢培