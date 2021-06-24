【新冠疫苗】美CDC列警告 輝瑞Moderna或致心肌炎

▲ 青少年等年青人接種輝瑞或Moderna與出現心肌炎或存在聯繫，美國CDC將會於疫苗上加入相關警告。

多國正放寬讓青少年接種新冠疫苗，新冠疫苗的副作用也引起關注。美國疾控中心（CDC）周三（23日）宣布，青少年等年青人接種輝瑞或Moderna與出現心肌炎或存在聯繫，將會於疫苗上加入相關警告。

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CDC提交報告給疫苗接種諮詢委員會（ACIP）顧問小組，顯示美國為民眾接種超過3億劑輝瑞（Pfizer）及Moderna生産的mRNA疫苗中，共發現約1,200宗接種後出現心肌炎與心包炎的情況。

相關個案主要發生在青少年男性及16歲以上的年輕人身上，接種次劑後較常見出現相關症狀，而且往往發生於接種後的數天内。

ACIP開會商討後認為，上述年齡群體出現心肌炎等罕見症狀，可能與接種mRNA疫苗有關，但認為接種疫苗的好處仍大於風險。

CDC周三宣布將會在輝瑞及Moderna疫苗上添加警告字句，並警告醫院和醫護人員留意心肌炎或心包炎的症狀。

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美國衛生部、美國主要醫生團體及公共衛生官員聯合發表聲明，強調新冠疫苗安全有效。他們於聲明中表示，疫苗引發心肌炎等副作用極為罕見，仍強烈鼓勵所有12歲以上合資格者接種。

輝瑞疫苗在美國已獲准為12歲或以上的人接種，輝瑞早前稱無觀察到接種疫苗者會出現心肌炎的機率比普通人群更高。

而Moderna表示已接獲接種mRNA疫苗後出現心肌炎的個案，表示正與公共衛生部門合作評估。

責任編輯：鄭錦玲