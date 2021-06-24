【疫苗優惠】MCL戲院送15,000張電影換票證　今早11時起登記（附登記網址）

▲ 【疫苗優惠】MCL戲院送15,000張電影換票證

MCL院線推「MCL賞好戲疫苗獎勵計劃」，於6月24日上午11時至7月5日期間，接種至少一劑疫苗人士，可在MCL院線的網上平台登記（按此），便可獲得由MCL送出的5部即將在暑期上映的荷里活超級鉅製，合共15,000張電影換票證。每名參加者只限登記1次；每部電影限額3,000名，獎賞以先到先得形式送出。

成功登記的參加者，可於7月7日至7月31日期間到所選戲院領取電影換票證乙張。換領電影換票證時，必須由得獎者本人親自出示確認頁面或確認電郵、身份證明文件、以及紙本或電子針卡以作認證。

可供選擇電影包括：《黑寡婦》（Black Widow）、《太空也入樽：改朝換代》（Space Jam： A New Legacy）、《波士BB 2世祖》（The Boss Baby： Family Business）、《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）、《爆機自由仁》（Free Guy） 。

可供領取電影換票證之MCL戲院： K11 Art House、Festival Grand Cinema、皇室戲院及MCL德福戲院。

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