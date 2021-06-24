【卓悅糾紛】卓悅苦主稱遭拖欠約4000萬、原定今舉辦記者招待會　卓悅﹕未知申索人身份及申索理由

▲ 近日有卓悅（00653）苦主宣稱，被卓悅拖欠款項近4000萬，並邀請各大媒體出席原定於周四（24日）舉辦的記者咨詢大會。

近日有卓悅 （00653） 苦主宣稱，被卓悅拖欠款項近4000萬，並邀請各大媒體出席原定於周四（24日）舉辦的記者諮詢大會。卓悅前一晚（23日）發表通告指，公司目前尚未知道將現身於該活動的申索人真實身份，因此亦不知悉申索人對公司提出的申索理由。卓悅強調，將保留對任何毫無根據的不實信息或聲明採取法律行動的權利。

本報所收到的活動邀請函顯示，有多間公司被卓悅拖欠款項，涉資近4000萬元，追討欠款的持份者來自多間行業，涉及室內裝修工程、裝飾工程廣告、冷氣工程等範疇，當中部分追討帳目可追溯至2019年。

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活動主辦方周三晚上表示，由於需要更多時間聯合各方苦主的控訴文件，以及準備更多相關資料，為記者招待會「提供更完善的新聞材料」，原定於周四舉辦的活動將會延期，稍後再作另行通知。

據聲明內容，該批苦主特別點名提到，紫荊黨創辦人之一、現任主席陳健文，指自從他去年接手卓悅後，卓悅發展電商平台，其後開始拖欠本地各項款項。

聲明內容表示，卓悅對還款態度消極，還款日期「杳無音訊」。文章作者質疑，卓悅有足夠資金發展合作項目，在6月亦與中移動香港訂立發展合作框架協議，反映其資金充裕，但公司仍無法支付款項予受害公司，形容其行為「近乎無賴」，難以令人聯想到卓悅是一間大型上市化妝品零售商。

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編輯﹕賴奕羚