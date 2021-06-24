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【iBond 2021】iBond首掛午收103.1元　兩手帳面賺620元

股市 12:19 2021/06/24

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第8批iBond（04246）今日掛牌上市。

第8批iBond （04246） 今日掛牌上市，今早高開2.8%報102.8元，半日最高見103.2元，午收103.1元，較每手發售價100元升3.1%，成交2195萬個單位。以認購2手或以下足額配發計，2手帳面獲利約620元。

iBond掛牌攻略　一文看清專家點估、最牛首掛睇106元【下一頁】

想知專家追揸沽建議？可按下圖了解

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iBond暗盤價 輝立：孖展客擬在104元高沽【下一頁】

政府公布最終配發結果，今批iBond總共獲得70.9萬人認購、涉資539.5億元，認購人數及金額雙雙創歷年新高，發行額提高至200億元。約5.5萬認購2手或以下人士均獲足額配發，另外的65.4萬認購2手以上的人士，其中約60.6萬人可以上限分配3手iBond，各銀行將陸續通知客戶分配結果。

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