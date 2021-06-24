【恒指夜期+ADR】夜期升21點　騰訊ADR靠穩　北水吸逾13億買美團吉利（不斷更新）

恒指夜期升21點，港股ADR變動不大，外電消息傳騰訊音樂遭重罰，不過市場早有預期，騰訊音樂股價反升1.2%，至15.41美元，騰訊ADR與港收市價相若，小鵬啟動招股，股價靠穩，蔚來汽車升2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 45.79 -0.2% 百度美股 185.09 0.0% 騰訊ADR 583.02 0.0% 阿里巴巴美股 210.27 0.0% 網易美股 167.44 +0.2% 京東美股 285.05 -0.4%

北水表現反覆，今日重新錄淨流入13.5億元，主要加倉美團 （03690） 及吉利 （00175） ，分別有8.6億及3.1億元淨流入。北水沽騰訊 （00700） 未停，再有6.7億元淨流出，中移動 （00941） 淨沽3億元，體育用品股也有走資，安踏 （02020） 及李寧 （02331） 分別有4.2億及0.2億淨沽。

北水資金流向：

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港股今早高開48點，早段曾升逾百點，惟再於29000點水平前見阻力，高見28993點，其後升幅收窄，一度倒跌。恒生指數收報28882點，升65點，成交1340億元。恒大系午後抽上，恒大 （03333） 升逾4%；恒大汽車 （00708） 升逾9%。另外，中石油 （00857） 破頂升逾2%；中電信 （00728） 升逾6%。iBond （04246） 收報103.2元，較發行價高3.2%。

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【大行看法】瑞信邵志銘：恒指年底目標3萬點 新經濟股未來一季難跑贏大市

【新股IPO】安永料香港今年難奪全球集資王桂冠 預計全年集資規模達3500億

即市走勢︰

【22：14】恒指夜期升21點

【18：07】恒指夜期升19點，報28848點，低水34點。

【16：10】恒生指數收報28882點，升65點，成交1340億元。恒大系午後抽上，恒大 （03333） 升逾4%；恒大汽車 （00708） 升逾9%。另外，中石油 （00857） 破頂升逾2%；中電信 （00728） 升逾6%。iBond （04246） 收報103.2元，較發行價高3.2%。

【16：00】恒生指數U盤前升41點，報28858點。

【15：55】國泰航空 （00293） 跌逾1%，低見6.8元。

【國泰危機】國泰要求香港機組人員8月31日前接種新冠疫苗 否則將檢視聘用情況



【15：42】海鑫 （01850） 升幅擴至四成，破頂高見1.8元。

【15：28】恒指尾市升約30點，報28847點，科指升近0.1%，報8028點。

【15：19】中電信 （00728） 尾市升半成，高見2.68元。

【15：03】上證升0.01%；深證跌0.4%；創業板指跌1.2%

【14：50】波司登 （03998） 績後造好，午後升近4%，破頂高見4.98元。

【14：43】東方表行 （00398） 績後升逾1%，破頂高見4.65元。

【14：35】中石油 （00857） 升幅擴大至逾2%，續破頂高見3.81元；中海油 （00883） 升逾1%；中石化 （00386） 升近0.5%。

【14：22】騰訊 （00700） 回升0.3%，報584.5元，今早曾低見580元。

【14：10】宏利：澳門首季年度化保費等值增四倍

【13：55】嘉利國際全年純利3.65億元 按年增46%、股價曾急挫逾半成

【13：47】大市最新升約35點，報28852點。

【13：44】思摩爾 （06969） 升6%，高見46.3元，成交8.7億元。北水全日淨流入19.4億元人民幣，其中思摩爾北水淨買入1.11億元，為第五淨買入最多港股。

【13：41】早前表示回A後派息比率3年內升至逾70%的中電信 （00728） ，股價升逾3%，高見2.65元＿

【13：33】WMCH （08208） 升幅擴大至一倍，高見0.43元。

【13：31】恒大系升勢略為回順，恒大 （03333） 最新升逾6%；恒大物業 （06666） 升半成；恒大汽車 （00708） 升逾8%。另外，恒騰 （00136） 升逾4%。

【13：30】WMCH （08208） 午後升逾六成，高見0.33元，成交920萬元。

【13：22】金融股逆市偏軟，滙豐 （00005） 跌0.3%，友邦 （01299） 亦跌近0.3%。

【13：18】INFINITY （01442） 展開新業務，提供第四方物流服務，股價升逾三成，高見1.36元。

【13：17】比亞迪否認停產燃油車傳聞 股價現跌0.6%

【13：14】安踏 （02020） 午後轉升，輕微破頂高見183.1元。

【13：11】恒大汽車 （00708） 午後抽升近一成，高見31.3元。

【13：11】中軟 （00354） 午後升逾6%，破頂高見14.54元。

【13：06】恒大 （03333） 升幅擴大至逾7%，高見11.28元。

【13：02】恒大 （03333） 股價午後升6%，高見11.1元；恒大物業 （06666） 升半成，高見9.28元。

【13：00】港股午後初段升約25點，報28842點。科指升0.2%，報8035點。

【12：57】石四藥兩產品中標全國藥品集中採購

【12：16】恒大已安排136億自有資金還債 明年3月前無到期境內外公開市場債券

【12：03】中興通訊被指支持伊朗恐怖活動 股價跌0.9%

【12：00】恒生指數半日升21點，報28838點，成交757.6億元。恒生科技指數升0.1%，報8031點。美團 （03690） 升近2%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%。體品股全綫回吐，特步 （01368） 跌近3%。iBond （04246） 中午收報103.1元，升3.1%。

【11：52】恒大 （03333） 股價反彈逾1%。民行 （01988） 在上交所所投資者互動平台上表示，過去9個月公司已減少了其對恒大的風險敞口，截至目前恒大及其子公司尚未有任何利息或本金支付拖欠。

【恒大股價】民生銀行：已降低恒大風險敞口 末出現利息本金拖欠情況

【11：45】國美零售 （00493） 最新跌逾12%，低見1.05元，成交2.8億元。國美金融科技 （00628） 亦跌半成，低見0.56元。

【11：38】大市再度轉升，恒指最新升5點，報28822點。科指升0.01%，報8021點。

【11：32】朝聚眼科首日招股 暫錄11.63億超購5.4倍（不斷更新）

【11：30】內地股市半日偏軟，上證跌0.2%；深證跌0.7%；創業板指跌1.5%。

【11：20】國美零售 （00493） 跌幅擴大至逾9%，低見1.08元，成交2.3億元。

【11：15】大市轉跌，恒指最新跌10點，報28806點。

【11：14】歸創通橋醫療2190今截孖展 暫錄832億元超購324倍、據悉國際配售提早關閉（不斷更新）

【11：12】國際油價升至逾兩年高位，國際油價升至逾2年高位，中石油 （00857） 升0.8%，破頂高見3.76元；中海油 （00883） 升逾1%；中石化 （00386） 升0.2%。

【11：08】中軟 （00354） 升4%，破頂高見14.28元。

【10：58】國美零售 （00493） 跌逾6%，低見1.12元。

【10：51】大市升幅收窄至不足50點，報28860點。

【10：44】Bitcon比特幣回落至32000美元水平，火幣科技 （01611） 升0.2%；雄岸科技 （01647） 跌逾1%；美圖公司 （01357） 跌0.6%。

【10：43】恒指續於28900點水平爭持，最新升85點；科指升0.4%，報8051點。

【10：35】報道指iPhone13有望支持屏幕指紋解鎖，預計8月底、9月初投入量產，舜宇 （02382） 升0.7%，破頂高見241.2元；瑞聲 （02018） 跌0.9%；高偉電子 （01415） 升逾6%，高見5.3元；丘鈦 （01478） 升近半成，高見15.9元。

【10：26】眾安 （06060） 升逾7%，高見44.65元。

【10：23】康希諾生物 （06185） 股價今早再升逾3%，高見428.8元。

【10：21】卓悅 （00653） 跌近2%，見0.247元。

【卓悅糾紛】卓悅苦主稱遭拖欠約4000萬、原定今舉辦記者招待會 卓悅﹕未知申索人身份及申索理由

【10：15】快手科技 （01024） 今早高見202.2元後回吐逾3%，低見191.5元。

【10：14】INFINITY （01442） 昨午後一度急瀉，股價今早反彈逾35%，高見1.28元。

【10：09】金斯瑞生物科技 （01548） 升6%，破頂高見35.95元。金斯瑞生物科技日前公，附屬傳奇生物擴創新細胞療法產能。

【10：08】海鑫 （01850） 續升14%，破頂高見1.7元。

【10：03】大市升幅收窄至約85點，於28900點水平附近爭持。

【10：01】iBond首掛 逾6000沽盤排隊103元出貨獲利

【09：58】iBond首掛暫報103.1元 兩手帳面賺630元

【09：46】阿里巴巴 （09988） 升2%；騰訊 （00700） 升0.6%；美團 （03690） 升近3%；小米 （01810） 偏軟跌0.2%。

【09：44】體育用品股見回吐，其中特步 （01368） 跌4%，低見13.28元；安踏 （02020） 跌逾1%；李寧 （02331） 跌逾2%。

【09：43】必瘦站 （01830） 升1%，必瘦站公布每手買賣單位將由4000股股份更改為1000股股份，自7月15日起生效。

必瘦站每手買賣單位降至1000股 改名簡稱「完美健康」

【09：41】信義光能 （00968） 早段曾升逾5%，高見16.36元，最新升近4%。

【09：39】JS環球生活 （01691） 升逾3%，高見23.15元，成交18.8億元。

【09：37】港股早段曾升近150點，高見28965點。恒指最新報28935點，升118點。

【09：36】亞證地產 （00271） 飈升五成，破頂高見2.2元。天安中國 （00028） 和亞證地產聯合公布，天安發出建議要約函，以10.8億元收購亞證地產所有聯營公司丹楓集團權益、聯營公司持有全部物業權益，以及於建議收購事項完成後，亞證地產應將建議收購事項所得款項宣派特別股息每股0.95元。

【09：31】第8批iBond （04246） 開報102.8元，最新報103元。

【09：28】優品360 （02360） 績後高開4.6%。優品360年度純利錄得8144.9萬元，按年大增573%。董事會建議派發末期股息每股2.5仙，去年同期無派息。

【業績│零售股】優品360財年多賺5.7倍 派末期息2.5仙

【09：28】波司登 （03998） 績後偏軟跌0.8%。 波司登年度股東應佔溢利按年增長42.1%至17.1億元人民幣，略高於盈喜預期，建議派發末期股息10港仙。

【業績】波司登2021財年多賺逾42% 收入按年升近11%

【09：22】恒生指數開報28865點，升48點。恒生科技指數升0.3%，報8045點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；藥明生物 （02269） 升逾2%；毛記葵涌 （01716） 升逾8%。

【螞蟻集團】據報螞蟻擬與國企成立信用評分公司 最快今年第三季成立

【09：15】期指低開25點，開報28705點。

【08：59】恒指黑期升約15點，報28818點；道指期貨升82點，報33841點。

【08：58】第8批iBond （04246） 今日掛牌上市，綜合耀才、富途及輝立暗盤，iBond普遍升至103元，以認購2手或以下足額配發計，2手帳面獲利約650元。

【暗盤｜iBond 2021】iBond暗盤最高見103.25元 輝立收報103元、每手賺300元（不斷更新）

【08：30】東方表行全年多賺1.3倍 末期息連特別息派39仙

【07：45】和黃醫藥13定價每股40.1元 較招股價上限低近11%

【07：45】朝聚眼科今日起招股 一手入場費5353元

【07：45】港股ADR收報28807點，跌9點或0.03%。滙豐 （00005） ADR折合報45.67元，跌0.38元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報581.75元，跌0.75元或0.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國多項經濟數據表現各異，6月製造業PMI升至紀錄高位，惟服務業PMI遜預期。道指先升後回； 儲局淡化通脹威脅，納指再破頂。道指收報33874點，跌71點；標指收報4241點，跌4點；納指收報14271點，升18點。

【開市9點半】iBond今掛牌 昨暗盤普遍收報103元 強積金5月人均賺4100元

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責任編輯︰梁浩碩