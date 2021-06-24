[下半年部署] 交銀國際料恒指首季已見頂 建議配置非周期價值板塊 推薦11隻行業首選股

交銀國際發表下半年投資展望，以《價值依然，王者歸來》為主題。研究部主管洪灝於網上會議表示，中資科技股在獲納入恒指後表現較差，因此短期而言恒指表現受科技股的拖累，預期今年恒指的表現將仍然落後，走勢不如往年樂觀，並指今年２月初恒指曾接近30000點，相信今年高位已於當時出現。

交銀亦同時推薦11隻行業首選股份，當中10隻在港上市，餘下一隻在美國上市。

交銀推介下半年行業首選股一覽：

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交銀在報告中指出周期性板塊和大宗商品確實是今年來表現最好的股票和資產類別。惟內地工業生產者出廠價格指數(PPI)和消費者價格指數(CPI)的差距逐漸接近2016年供給側改革期間的歷史峰值，也預示周期性板塊的強勢逐漸見頂。非周期價值板塊包括能源、醫療保健和公用事業，應能提供機會。洪灝亦指，過去一年一直看好周期性板塊及價值板塊，相信未來即使科技股表現較落後，但相關板塊的子板塊仍有增長空間，如半導體、科技硬件及新能源等。

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至於不同行業下半年前景方面，交銀指出，互聯網下半年行業的重點仍是投資及監管，當中一線公司的投資總額達到1,500億元人民幣，或換來可滲透潛在新增市場規模18萬億元人民幣，雖現時短期面臨利潤增長壓力，但行業將長期受益。消費行業方面，交銀看好位於快速整合行業的龍頭。

中港房地產行業方面，交銀認為，內地樓市政策環境將收緊以控制均價上漲，一些主要城市可能會進一步上調房貸利率、提高首付要求和增加購房限制。另外，開發商的利潤率亦因此受壓，市場預期行業平均毛利率今年降至25.5%。該行認為，物業管理和項目管理等屬輕資產的子行業目前高度分散，政策風險較少，且市場份額增長空間更大。至於香港房地產行業，該行表示，香港樓價逆勢增長，二手市場的成交量亦大增，認為充裕的流動性和創紀錄的低利率將支撐樓價進一步上升，預計美聯儲在2022年底前將維持利率水平，料今年下半年的樓價將進一步升５％。該行續認為，相關板塊估值仍未到頂，預計恢復通關後購買力將再提升。

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