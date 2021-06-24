波司登去年度多賺42% 每股派末期息0.1元

羽絨服品牌波司登 (03998)公布業績，期內集團盈利按年上升42.1%至17.1億元人民幣，每股派發末期息0.1元。期內，集團收入按年上升10.9%至135.1億元人民幣，毛利率則上升3.6個百分點至約58.6%。至1時半,波司登上升近2%報4.89元。

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去年度，波司登旗下全品牌線上銷售收入達到35.8億元人民幣，按年上升52.8%。品牌羽絨服業務及女裝業務本年度網絡銷售的收入分別約為34.8億元人民幣和0.7億元人民幣，分別佔品牌羽絨服業務和女裝業務收入的32%及8.2%。

未來發展方面，波司登指羽絨服業務將圍繞「全球領先的羽絨服專家」定位，以顧客價值為原點，繼續堅持「品牌引領」的發展模式，以品牌的力量引領產品、渠道、零售、供應鏈等系統發力，贏得＿時代主流消費人群的青睞。同時，佈局中端雪中飛、高性價比冰潔羽絨服，通過模式創新發力線上渠道，穩固並拓展市場份額。

集團亦計劃鎖定核心城市及主流商圈，聚焦核心門店，實現渠道質量及效率的結構性升級；持續升級店舖形象，提升導購專業能力、提升店銷坪效。同時，創新數字化零售運營，強化精準拓客及會員運營，打造全渠道經營能力。

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