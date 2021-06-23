【業績│零售股】優品360財年多賺5.7倍 派末期息2.5仙

▲ 優品360截至3月底財年多賺5.7倍。

優品360 （02360） 公佈，截至3月底年度收入約16.3億元，按年增長32%。純利錄得8144.9萬元，按年大增573%。董事會建議派發末期股息每股2.5仙，去年同期無派息。優品360稱，財年純利顯著增長，主要因整體銷售額按年大幅增長，以及集團領取港澳政府發放的「保就業」業績補貼約3177.2萬元。

優品360指，縱然營商環境仍然充滿挑戰，由於集團新增店舖主要位於民生區域，加上調整產品結構，進一步增強米、麵食、麵粉、罐頭食品、牛奶、冰鮮食品及急凍食物等基本食品、生活必需品和基本雜貨產品，以及口罩等防疫用品的供應，以滿足本地社區消費者的日常需要，集團於財政年度於整體零售市場疲弱情況下仍錄得銷售增長。

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年內，優品360毛利按年增長26%至5.2億元。公司財政年度增開28間店鋪，集團期內同店銷售錄得10.1%增長。截至3月底，優品360合共經營124間連鎖零售店舖，包括香港120間及澳門4間。

優品360續指，正積極研究籌組新公司，將業務由商家對顧客（Business-to-Customer， B2C）進一步拓展至企業對企業（Business-to-Business，B2B），包括將集團的自家品牌產品以及其他進口產品，以批發形式出售予本港其他零售商、網上店舖，甚至其他海外市場的商家或企業。

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編輯：陳健婷