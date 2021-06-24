【開市9點半】iBond今掛牌　昨暗盤普遍收報103元　強積金5月人均賺4100元

（1）第8批iBond （新上市編號：04246） 今日掛牌上市，昨日暗盤市場普遍升至103元，略遜市場預期，在新iBond發行前，5月通脹為1%，遜預期的1.1%，不過仍較4月的0.8%為高。是次iBond總共獲得70.9萬人認購，涉資539.5億元，認購人數及金額雙雙創歷年新高。港股昨日反彈逾500點，隔晚納指再創新高，惟美股尾市乏力，挑戰29000點關口添陰霾。

【暗盤｜iBond 2021】iBond暗盤最高見103.25元 輝立收報103元、每手賺300元（不斷更新）

即睇開市9點半重點：

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（2）本港打工仔的強積金（MPF）五窮月大賺，人均賺逾4100元，MPF淨回報率1.1%。

【MPF】上月MPF淨回報1.1% 邊間受託人高踞表現榜4強？

（3）疫情令美國人留在國內，需求從服務轉向商品。此外，美國樓市亦見降溫。

【美國經濟】美國服務業PMI報64.8 新屋銷售跌5.9% 均遜預期

（4）貝萊德發表投資展望，對中國互聯企業前景仍抱謹慎態度，並預計聯儲局在2023年中旬才加息，在加息之前，市場升勢仍會持續一段時間。

【投資展望】貝萊德下調中資股評級至「中性」 料聯儲局2023年中旬才加息

（5）醫械股近期爆上，歸創通橋醫療科技 （新上市編號：02190） 招股反應亦愈趨熱烈。

【新股IPO】歸創通橋醫療2190次日招股 孖展暫錄815億元超購317倍、據指國際配售多倍超購（不斷更新）

（6）小鵬汽車（美：XPEV）成為「電動車三傻」首間啟動來港招股的公司，市場消息指，公司爭取近日啟動招股程序，七月內掛牌。

【新股IPO】小鵬汽車上載招股文件 爭取7月內掛牌 首季收入大增6.2倍

（7）謝瑞麟 （00417） 截至3月底止年度虧損收窄，全日股價大漲近17%。

【業績】謝瑞麟急升16% 財年虧損收窄至4398萬元 謝邱安儀：消費券料帶動銷售氣氛

（8）港鐵 （00066） 高層大執位。

【港鐵66】港鐵公布多名高層職務變動 7月1日起生效

（9）高盛認為，今年散戶投資者的股票購買熱潮才剛剛開始。

【美股焦點】高盛：散戶買股熱潮剛開始 調高美國家庭凈股票購買量至4000億美元

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊