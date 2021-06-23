【新股IPO】物流公司Lalamove傳美國秘密提交上市申請 籌至少78億元

▲ 本港物流運輸公司Lalamove據報已以保密方式申請在美國進行IPO。

外電報道，港產物流運輸公司Lalamove已以保密方式申請在美國進行首次公開募股（IPO），Lalamove尋求通過股份發售募集至少10億美元（約78億港元），但融資規模等細節仍然可能有變，取決於投資者需求。Lalamove回應表示，公司正在密切關注資本市場，但是沒有明確的上市時間表和計劃。

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Lalamove創立於2013年，最初名為Easyvan，2014年更名為Lalamove。創辦人周勝馥經歷頗具傳奇，據報曾為香港十優狀元，畢業於史丹福大學（Standford University），曾經是職業賭徒。

Lalamove在2014年將業務拓展至內地市場，以名稱「貨拉拉」營運。至今其在亞洲、拉丁美洲和美國等地超過20個市場展開業務，連接逾700萬用戶和70萬司機合作夥伴。去年12月，Lalamove完成5.15億美元融資，投資者包括紅杉中國、高瓴資本、順為資本，據報當時公司尋求80億美元估值。

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編輯：陳健婷