【專家之言】港銀積極為「跨境理財通」作準備 滙豐：首階段將提供中低風險投資產品

本港疫情持續穩定，港府也積極推動重啟經濟，其中投入大灣區發展成一個恢復經濟的重點方向。事實上，大灣區總人口達7,000萬，國民生產總值（GNP）超過1.6萬億美元，是中國經濟最具活力的地區，如香港成功跟大灣區接軌，捕捉機遇，對推動本港經濟重回正軌必有作用。繼債券通、滬深港通，「跨境理財通」落地在即，帶來新機遇。如「跨境理財通」正式開通，對本港金融界，特別對銀行業而言，絕對是件大事，本港銀行界也嚴陣以待，希望可以分一杯羹。



滙豐作為香港最大的銀行，她在大灣區也是規模最大的外資銀行，該行也積極為「跨境理財通」準備，希望搶攻市場。滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示，滙豐在人手、設施、系統、產品及服務等各方面已準備就緒，首階段將提供中、低風險的投資產品。

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陳慶耀表示，「隨着大灣區內地九市人口增長及財富累積，對金融及財富管理的需求殷切。香港作為全球領先的國際金融中心，理財和投資產品琳瑯滿目，在與全球市場聯接的深度和廣度上也更具優勢，可以預期即將啟動『跨境理財通』對大灣區內的內地投資者將會有相當大的吸引力。」

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陳慶耀認為，「跨境理財通」有正面的利好之處，「它不僅為區域內居民提供更便捷的渠道，建立更多元化的資產配置，亦能加強粵港澳金融市場的互聯互通，為香港金融業帶來龐大的機遇。」他補充，若能把握機會拓展客戶基礎，將有助進一步鞏固香港國際金融中心的地位，並為長遠發展帶來新的動力。

此外，就《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則（徵求意見稿）》允許內地合作銀行為合資格的內地投資者提供港澳銷售銀行的「南向通」投資戶見證開戶服務，此舉將大大簡化了「跨境理財通」的開戶流程，讓內地投資者可以更便利地通過這一機制投資海外市場，捕捉跨境投資機遇。陳慶耀指滙豐在人手、設施、系統、產品及服務等各方面已準備就緒，積極爭取成為首批銀行為區內居民提供一流的跨境理服務。

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他透露，滙豐首階段將提供包括債券、基金、股票基金和貨幣基金等中、低風險的投資產品，協助區內有意投資國際市場的個人客戶把握機遇，擴大投資範圍及分散投資組合。「我估計隨着跨境理財通計劃逐步成熟，投資範圍將會進一步開放，我們將能為客戶提供更多元化的投資產品及服務。」

為迎接跨境理財通的機遇，陳慶耀指滙豐財富管理及個人銀行計劃今年在亞洲增聘超過1,000位財富管理專才，作為計劃其中一部分，香港今年將會新增300至400名財富業務相關專才，當中部分同事會專注大灣區或「跨境理財通」的業務。

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以上內容輯錄自712期《iMoney Focus》封面故事。

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記者：陳詠妍