【滙豐PayMe】滙豐信用卡增值PayMe每月上限增至3000元、可儲「獎賞錢」（第二版）

▲ 自8月起，用戶若使用滙豐信用卡增值PayMe，每月上限將提升至3000元。

HSBC滙豐 （00005） 旗下電子錢包PayMe今年6月公佈，自8月起，若用戶使用滙豐信用卡增值PayMe，每月增值上限可由現時的1000元，增加至3000元。滙豐最新周三（7月28日）宣佈，擬推出增值優惠，從8月1日起，PayMe用戶凡以滙豐信用卡增值，每增值250港元，可獲1元「獎賞錢」回贈。

PayMe自去年10月1日開始，將信用卡每月的增值上限從2000元下調至1000元，令不少以信用卡增值PayMe儲分人士，增加更多限制。

若以連結至銀行戶口方式增值，PayMe每月增值上限繼續維持5萬元。PayMe表示，不時因應用戶喜好、市場環境及趨勢等多方面因素作檢討，務求提升客戶服務體驗。用戶可以在PayMe應用程式內更改增值方式。

以滙豐信用卡簽賬 滿指定金額可享回贈

另外，滙豐信用卡早前邀請男子組合ERROR 賣廣告，以「最紅應援團」的身份，支持滙豐信用卡「最紅大折日」。該行最新宣佈推出新優惠，憑滙豐信用卡，於「最紅大折日 - 本地簽賬優惠」簽賬，最多合共可獲額外1000元「獎賞錢」。

該行指，從即日至9月12日，憑滙豐信用卡，累積簽賬滿8000元，可享額外5%「獎賞錢」回贈，最高可獲600元「獎賞錢」。全期累積合資格簽賬滿32000元「獎賞錢」，可額外獲得400元「獎賞錢」。

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（第二版新增﹕每增值250港元可獲1元回贈）

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編輯：陳健婷