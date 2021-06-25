【業績】波司登續升近一成　全年多賺逾42%息10仙　料未來3年新店為個位數增長（第二版）

波司登 （03998） 公布2021年3月底止年度業績，股東應佔溢利按年增長42.1%至17.1億元（人民幣．下同），略高於盈喜預期，建議派發末期股息10港仙。期內，收入按年升10.9%至135億元；毛利率按年升3.6個百分點至58.6%。

波司登周四（24日）股價升3.1%，現報4.95元。今日開盤股價續升，最多升近一成，高見5.43元，現報5.32元，升7.3%，暫錄得成交2.37億元。

品牌羽絨服業務仍為最大收入來源，按年增長14.5%至108.9億元，佔總收入的約80.5%。貼牌加工管理業務收入下降4.7%至15.4億元。女裝業務收入跌3.7%至9.5億元。多元化服裝業務收入升72.7%至1.4億元。

公司指，本財年實現新增企業微信好友超930萬人，微信公眾號粉絲累計超過670萬人。波司登品牌天貓平台擁有註冊會員超476萬人，較上財年末增長超過160%，其中30歲以下年輕消費者佔比約為27.4%，較去年同期有明顯增長。

今年續執行開大店關小店戰略

波司登首席財務官兼副總裁朱高峰表示，今年持續採取開大店關小店的戰略，重點放在一綫及新一綫城市，在主流商圈及核心地段開高質量的門店，也會向下沉城市發展，但不會是重點，因集團定位為中高端。他續指，開大店因現時愈來愈關注客戶體驗，產品要有好的渠道匹配，好的體驗就要開大店，這是新零售的趨勢。因此，未來3年渠道擴展上會增加，但不會在店舖數量方面，料會保持個位數的增長。

朱高峰又指，看好羽絨服市場規模增速，受惠內地消費升級，國內的服裝品牌正向羽絨服方面發力，也吸引了外國品牌進入，但價位上有差別，現時集團的價位在1500至1800元左右，該價位沒有明顯的競爭對手。

產品方面，他提到，下半年會在時尚及功能的範疇有許多創新，料今年的新品會帶來很多驚喜，功能方面會以科技創新為主，看如何抵禦零下40度甚至更嚴寒的天氣，時尚方面，則會與設計師推出聯名產品。

對於新疆棉事件，波司登未有特別受惠，但朱高峰指，相信對所有中國品牌帶來里程碑的作用，加速中國品牌黃金時代崛起。

問及與阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲的合作，朱高峰指，最近幾年集團綫上的增速十分高，認為綫上的紅利未結束，阿里的大數據在客群上有好的分類，可助集團有精準的營銷。

（第二版新增管理層講話）

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編輯：區嘉俊