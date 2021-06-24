【醫藥股】第五批藥品集採再以量換價 中標藥物平均降價56%

第五批國家藥品集中帶量採購擬中選結果出爐，中選產品251個，藥品品種達到61種，為歷次國家藥品集採品種數量最多的一次，擬中選藥品平均降價56%，再次實現以量換價。

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按集採前價格計算，涉及公立醫療機構采購金額550億元（人民幣，下同），創下歷次集採新高。本次集採品種覆蓋高血壓、冠心病、糖尿病、抗過敏、抗感染、消化道疾病等常見病、慢性病用藥，以及肺癌、乳腺癌、結直腸癌等重大疾病用藥，相關患者治療費用將明顯降低。從採購藥品劑型看，注射劑的數量佔本次集採品種總數的一半、涉及金額約占70%，成為主力劑型。

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資料顯示，醫藥企業高度重視此次集中採購，201家企業的355個產品參與投標，148家企業的251個產品獲得擬中選資格。其中，10家外資企業的11個產品中選，138家國內企業的240個產品中選。外資中選企業數為歷次集採最高。

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記者：林衛