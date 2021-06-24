【大行點睇】瑞銀看好下半年更多投資機會 三大領域現黃金機遇

瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆發表下半年投資展望，並指出中國經濟還是相當強勁，下半年有更多的機會。

【醫藥股】第五批藥品集採再以量換價 中標藥物平均降價56%，請按【見下頁】

回顧上半年表現，她表示有4個超預期。首先是疫苗接種速度超預期；其次是財政刺激政策，特別是美國的財政刺激政策是超預期；第三是通脹超預期，5月份美國通脹已經達到了5%，基本上是近十幾年以來的最高點；第四是企業盈利超預期，由於去年的基數比較低，全年經濟的反彈，標普500公司總體盈利大幅度超預期。

【下半年部署】光大新鴻基預料 恒指下半年上試31000點 推薦4大板塊8隻港股，請按【見下頁】

瑞銀預計，下半年股市將會繼續走好，超出債市。其中，亞洲股市及債市相較於全球的股市、債市，估值具有吸引力。亞洲經濟的重啟將支持其下半年股市的表現。

她指出，亞洲市場佔全球市場30%，亞洲地區經濟重啟與強勁的盈利表現將支持下半年其股市走向。中國股市今年至今漲幅不高，但中國的經濟依舊相當的強勁，今年一季度增長18.3%，預計二季度增幅在7.5%至8%，企業的盈利將有雙位數的增長，市盈增長比率小於1倍，較具有吸引力。

板塊方面，瑞銀認為能源板塊及原油仍繼續上漲。同時，她建議不僅要投資大盤的科技股，也要放眼一些更加作為多元化的科技投資，如歐洲的數字領軍者、高增長行業中的中小盤以及數字訂閱等，或將帶來新的投資機會。下一個黃金投資機遇將會出現在金融科技、健康科技、綠色科技的領域，並且因受益於5G的推廣而實現和加速。

【延伸閱讀】下半年部署：大摩最新中港焦點股名單 包括7隻本港上市股份，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛