【下半年部署】光大新鴻基預料 恒指下半年上試31000點 推薦4大板塊8隻港股

光大新鴻基證券發表下半年展望報告，策略師伍禮賢表示，對下半年港股走勢審慎樂觀，高位或見31000點，低位則或見26000點。他又表示，對下半年中國科網股看法較為正面，因上半年相關行業的股價表現較落後，其業績基本面不錯，今年下半年有望追落後，料今年下半年恒生科技指數高位有機會出現在9000點附近，而支持位則在7400點。該行亦預測，國企指數的下半年目標為11800點，而上證指數全年的目標為3750點。

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伍禮賢又指出，預期港股下半年將延續上半年估值修復的主基調，新舊經濟股份均有不同的表現機會，而周期性股份升勢或現放緩，當中值得看好的4大板塊，包括新經濟、石油能源、家電消費及通訊服務。光大新鴻基同時推薦8隻來自上述板塊的港股。

光大新鴻基下半年看好港股一覽：





對於東京奧運會對日圓走勢影響，光大新鴻基董事兼產品開發及零售研究部主管陳政生表示，因今年為疫情年，預期東京奧運會的旅客入場人數將會很少，故難以出現旅客到日本消費從而帶動日圓需求上升的情況。

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