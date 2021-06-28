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【華晨債務】華晨集團換舵手　破產重整傳有望9月完成

股市 22:27 2021/06/28

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【華晨債務】華晨汽車集團債權總額543億人幣　涉5996家債權人

華晨中國 （01114） 母公司華晨汽車集團發公告，6月25日召開幹部會，宣布遼寧省省委決定，沈鐵冬任華晨集團黨委書記、董事長，閻秉哲不再擔任華晨集團黨委書記、董事長。

沈鐵冬經濟學博士出生，歷任遼寧創業（集團）、遼寧能源投資（集團）副總經理、盤錦市副市長、盤錦市委常委、秘書長等職，前職為遼寧省環保集團有限責任公司黨委書記、董事長。

閻秉哲原於2019年由沈陽副市長接替祁玉民，今年4月連同華晨汽車等因財務造假，共被罰款5360萬元人民幣。

市場消息指，華晨集團目前已與多家意向投資人進行接觸，如果順利，華晨集團破產重整或於今年9月完成。

華晨汽車集團早前宣布，截至6月21日，華晨集團管理人接受5996家債權人申報債權，申報債權總額合計為543.01億元人民幣，其中管理人初步審查確認金額合計為394億元人民幣。

華晨目前停牌，停牌前報7.3元。

2020年11月20日，遼寧省沈陽市中級人民法院根據債權人的申請，裁定受理華屒汽車集團重整一案，並於同年12月4日指定華晨清算組擔任華晨集團管理人。2021年3月3日，沈陽中院裁定對華晨集團等12家企業適用實質合併重整方式進行審理，並指定華晨集團管理人擔任華晨集團等12家企業實質合併重整管理人。

此外，華晨汽車集團收到沈陽中院送達的民事裁事裁定書，法院裁定駁回昆侖金融租賃的起訴。

華晨涉及債券為：

H17華汽1（滬：143017）

H17華汽5（滬：145860）

H18華汽1（滬：127859）

H18華汽2（滬：127860）

H18華汽3（滬：127893）

H19華晨2（滬：151123）

H19華晨4（滬：151236）

H19華汽1（滬：152134）

H19華晨5（滬：151408）

H19華晨6（滬：151595）

H19華汽2（滬：152218）

H19華集1（滬：155651）

H20華集1（滬：163118）

H20華晨1（滬：166202）

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記者：譚志偉

港股 債券 華晨中國汽車（01114）

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