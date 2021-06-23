▲ 【華晨債務】華晨汽車集團債權總額543億人幣 涉5996家債權人

華晨中國 （01114） 母公司華晨汽車集團宣布，截至6月21日，華晨集團管理人接受5996家債權人申報債權，申報債權總額合計為543.01億元人民幣，其中管理人初步審查確認金額合計為394億元人民幣。

華晨目前停牌，停牌前報7.3元。

2020年11月20日，遼寧省沈陽市中級人民法院根據債權人的申請，裁定受理華屒汽車集團重整一案，並於同年12月4日指定華晨清算組擔任華晨集團管理人。2021年3月3日，沈陽中院裁定對華晨集團等12家企業適用實質合併重整方式進行審理，並指定華晨集團管理人擔任華晨集團等12家企業實質合併重整管理人。

此外，華晨汽車集團收到沈陽中院送達的民事裁事裁定書，法院裁定駁回昆侖金融租賃的起訴。

華晨涉及債券為：

H17華汽1（滬：143017）

H17華汽5（滬：145860）

H18華汽1（滬：127859）

H18華汽2（滬：127860）

H18華汽3（滬：127893）

H19華晨2（滬：151123）

H19華晨4（滬：151236）

H19華汽1（滬：152134）

H19華晨5（滬：151408）

H19華晨6（滬：151595）

H19華汽2（滬：152218）

H19華集1（滬：155651）

H20華集1（滬：163118）

H20華晨1（滬：166202）

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記者：譚志偉