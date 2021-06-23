【樓市故事】孝順子為求父母有個安樂窩 斥資560萬購錦華花園2房

樓價持續高企，要在香港置業並不容易，不少年輕港人要上車，不少要靠父母的幫助，「成功靠父幹」成置業的熱話，不過其實香港仍然有不少孝順子女買樓予父母居住的個案。

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祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門錦華花園日前錄得一宗孝順子買入物業給父母的成交個案。上述所錄成交單位為A座高層5室，實用面積353平方呎，兩房一廳，日前獲區外客垂青。

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袁思賢指，該買家鍾情單位客廳享開揚深圳灣遠景，附設雅裝連基本傢電，可即買即住，加上屋苑位於市中心地帶，生活配套等設施一應俱全，上述買家遂便決定以560萬購入上址供父母居住，以實用面積計算平均呎價為15,864元，屬市場價成交。

原業主於2010年以約148萬購入單位，是次轉手帳面獲利約高達412萬，單位升值逾2倍易手。

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位於屯門市中心屯隆街1號的錦華花園，發展商為新鴻基（00016）。物業於1986年10月入伙，樓齡35年。物業設有2座，提供496個單位。錦華花園的實用面積由330平方呎至380平方呎。單位最大的賣點是交通便利，步行往港鐵屯門站只需4分鐘左右。

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記者：陳詠妍