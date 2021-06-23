代建第一股 綠城管理發盈喜 預料中期盈利增長逾7成

本港首隻代建股綠城管理(09979)發布盈喜，料中期盈利增長最少7成。綠城管理今日造好，全日收報4.85元上升2.1%。母公司綠城中國(03900)則大升6%收報9.6元。同系綠城服務(02869)則上升3.4%收報12.06元。

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綠城管理指，盈利增長主因去年初新型冠狀病毒疫情對收入造成不利影響，而隨著疫情逐步受控，內地經濟及房地產市場復甦，帶動代建業務需求及服務收入提升，以及受宏觀政策支持，代建業務屬輕資產屬性，故表現出逆周期特徵及更快的發展態勢。綠城管理將於8月31日前公布業績。

集團較早前宣布，截至今年3月，新拓代建項目的合約總建築面積達902萬平方米，佔去年全年完成指標的48.3％；新拓代建項目代建費預估23.4億元人民幣，佔去年全年完成指標的40.3％。

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