【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑步聽歌好唔好？ 不同年代跑手分享心愛跑步歌單

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不少人都有跑步聽歌的習慣，根據2016年Runner’s World雜誌調查，大約61%的受訪者表示跑步會聽歌或不同的節目，當中82%會聽喜愛的歌曲。近年無線藍芽耳機興起，跑步聽歌自然更加方便，相信有關數字會繼續增加。
小弟較喜歡跑步聆聽四周的聲音，有時感受一下大自然，加上曾有陰影（瘀事一則：藍芽耳機戴了不足三天，跑步時因大汗關係跣落街跌落海），所以較少跑步聽歌，但亦認同聽歌跑步特別醒神，感覺跑得會比平時快。有外國大學調查顯示，跑步聽歌的確可以減少跑步勞累的程度，令你跑得更快更遠。
當問到香港長跑好手陳家豪跑步有甚麼心愛歌曲時，他特別分享早幾年長課的歌單，他指每次聽完歌單所有歌，就代表跑完一節長課。家豪幾年前長課歌單部分精選歌曲如下：
郭富城 – 強、唱這歌
Beyond - 不再猶豫、光輝歲月、海闊天空、我是憤怒、冷雨夜
RubberBand – 發現號、逆流之歌
Dear Jane – 無可避免、不許你注定一人、經過一些秋與冬、最後一次、一去不返
Supper Moment –沙燕之歌、飛
Maroon 5 – Payphone (with Wiz Khalifa), Sugar
Bruno Mars – Just the way you are
Charlie Puth, Selena Gomez – We don’t talk anymore
Mark Ronson, Bruno Mars – Uptown Funk
家豪表示最近幾年沒有特別設計歌單，多數會聽流行榜的歌，「日日都聽」，笑言最近亦有聽Mirror及姜濤，並會因應不同情境，例如想興奮就會聽英文勁歌，想跑慢些就自然揀節奏輕鬆一點的歌，練到苦悶時會聽林奕匡的《高山低谷》、《一雙手》、Supper Moment《無盡》這些講夢想或靠自己的歌曲，亦會聽Beyond、Dear Jane的三步曲系列，以及RubberBand等，聽的歌可謂十分廣。
另一長跑好手黎可基亦指無特別設計跑步歌單，通常會透過音樂播放程式的指定歌單例如《2000年代流行精選》自動播放，不用煩去選擇甚麼歌，夠直接，當然歌曲亦會是大路一點的歌，例如張敬軒的《櫻花樹下》、側田的《命硬》及陳柏宇的《你瞞我瞞》等。
女主播跑手黃合秀Season 指自己較少聽歌，若聽亦會以英文歌為主，多數會播放YouTube Pop Music 2021 New Songs系列，歌單內有的歌曲包括 Bruno Mars, Anderson, Paak and Silk Sonic 的 “Leave the door open”, Justin Bieber, Daniel Caesar and Giveon 的 “Peaches” , Maroon 5 and Megan Thee Stallion的 “Beautiful mistakes” 等。
最近認識千禧前後的年輕跑友，他們的歌單當然亦不同，部分更是「樹打手」Serrini的粉絲，亦有不同地區歌曲，各位年輕讀者可以參考一下。
Serrini – 旋轉 with me、我在流浮山滴眼水.jpg、網絡安全隱患
林家謙 – 特倫斯夢遊仙境
Scrubb – Deep
Troye Sivan – Youth
Queen, David Bowie – Under Pressure
N. Flying – Starlight, Moonshot
Orange Caramel – My Copycat
去年外國著名雜誌網站《TIME》曾選出 “50 of the Best Workout Songs to Get You Motivated”，當然都是外國的大熱歌曲，首位更是美國著名饒舌歌手Eminem的經典，大家不妨試試聽著跑，看看會否跑得更落力，以下為其中排名頭十位歌曲：
小弟將以上所列的歌曲，在Spotify集結成一個歌單，大家如果有興趣可以透過以下連結細心欣賞，相信無論是跑步抑或是工作提神，亦會起一定的振奮作用。
最後提提大家，跑步聽歌亦要留意四周環境，特別在街跑的時候，使用環境聲模式會較安全，但亦切勿過份依賴環境聲模式，時刻保持警覺最為重要。
作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:
跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍
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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）
欄名 : 跑呀跑，跑咗去邊？