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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑步聽歌好唔好？ 不同年代跑手分享心愛跑步歌單

名人薈萃 10:28 2021/06/24

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不少人都有跑步聽歌的習慣，根據2016年Runner’s World雜誌調查，大約61%的受訪者表示跑步會聽歌或不同的節目，當中82%會聽喜愛的歌曲。近年無線藍芽耳機興起，跑步聽歌自然更加方便，相信有關數字會繼續增加。

 

小弟較喜歡跑步聆聽四周的聲音，有時感受一下大自然，加上曾有陰影（瘀事一則：藍芽耳機戴了不足三天，跑步時因大汗關係跣落街跌落海），所以較少跑步聽歌，但亦認同聽歌跑步特別醒神，感覺跑得會比平時快。有外國大學調查顯示，跑步聽歌的確可以減少跑步勞累的程度，令你跑得更快更遠。

 

當問到香港長跑好手陳家豪跑步有甚麼心愛歌曲時，他特別分享早幾年長課的歌單，他指每次聽完歌單所有歌，就代表跑完一節長課。家豪幾年前長課歌單部分精選歌曲如下：

 

郭富城 – 強、唱這歌

 

Beyond - 不再猶豫、光輝歲月、海闊天空、我是憤怒、冷雨夜

 

RubberBand – 發現號、逆流之歌

 

Dear Jane – 無可避免、不許你注定一人、經過一些秋與冬、最後一次、一去不返

 

Supper Moment –沙燕之歌、飛

 

Maroon 5 – Payphone (with Wiz Khalifa), Sugar

 

Bruno Mars – Just the way you are

 

Charlie Puth, Selena Gomez – We don’t talk anymore

 

Mark Ronson, Bruno Mars – Uptown Funk

 

長跑好手陳家豪（右）很喜歡聽歌，一講到跑步聽歌就很樂意分享長課歌單。（圖片來源：Chan Ka Ho陳家豪 facebook專頁）

 

家豪表示最近幾年沒有特別設計歌單，多數會聽流行榜的歌，「日日都聽」，笑言最近亦有聽Mirror及姜濤，並會因應不同情境，例如想興奮就會聽英文勁歌，想跑慢些就自然揀節奏輕鬆一點的歌，練到苦悶時會聽林奕匡的《高山低谷》、《一雙手》、Supper Moment《無盡》這些講夢想或靠自己的歌曲，亦會聽Beyond、Dear Jane的三步曲系列，以及RubberBand等，聽的歌可謂十分廣。

 

另一長跑好手黎可基亦指無特別設計跑步歌單，通常會透過音樂播放程式的指定歌單例如《2000年代流行精選》自動播放，不用煩去選擇甚麼歌，夠直接，當然歌曲亦會是大路一點的歌，例如張敬軒的《櫻花樹下》、側田的《命硬》及陳柏宇的《你瞞我瞞》等。

 

女主播跑手黃合秀Season 指自己較少聽歌，若聽亦會以英文歌為主，多數會播放YouTube Pop Music 2021 New Songs系列，歌單內有的歌曲包括 Bruno Mars, Anderson, Paak and Silk Sonic 的 “Leave the door open”, Justin Bieber, Daniel Caesar and Giveon 的 “Peaches” , Maroon 5 and Megan Thee Stallion的 “Beautiful mistakes” 等。

 

長跑好手陳家豪（右）很喜歡聽歌，一講到跑步聽歌就很樂意分享長課歌單。（圖片來源：Chan Ka Ho陳家豪 facebook專頁）

 

最近認識千禧前後的年輕跑友，他們的歌單當然亦不同，部分更是「樹打手」Serrini的粉絲，亦有不同地區歌曲，各位年輕讀者可以參考一下。

 

Serrini – 旋轉 with me、我在流浮山滴眼水.jpg、網絡安全隱患

 

林家謙 – 特倫斯夢遊仙境

 

Scrubb – Deep

 

Troye Sivan – Youth

 

Queen, David Bowie – Under Pressure

 

N. Flying – Starlight, Moonshot

 

Orange Caramel – My Copycat

剛開演唱會的Serrini 近期大熱，更與大熱組合Mirror歌手Anson Lo同台演出，深受年輕人喜愛。（圖片來源：Serrini facebook 專頁）

 

去年外國著名雜誌網站《TIME》曾選出 “50 of the Best Workout Songs to Get You Motivated”，當然都是外國的大熱歌曲，首位更是美國著名饒舌歌手Eminem的經典，大家不妨試試聽著跑，看看會否跑得更落力，以下為其中排名頭十位歌曲：

 

  1. Eminem, Nate Dogg – Till I Collapse
  2. Normani – Motivation
  3. Suvivor – Eye of the Tiger
  4. Rosalía and J Balvin feat. El Guincho – Con Altura
  5. Dua Lipa – Don’t Start Now
  6. Kanye West – Power
  7. Tones and I – Dance Monkey
  8. Stormzy - Vossi Bop
  9. Avicii - Wake Me Up
  10. Bad Bunny feat. El Alfa - La Romana

 

著名美國饒舌歌手Eminem作品 “Till I Collapse”，獲《TIME》選為最振奮人心歌曲第一位，歌詞頭幾句已經道出不放棄的精神，相信亦鼓勵到不少跑手。（圖片來源：Eminem facebook專頁）

 

小弟將以上所列的歌曲，在Spotify集結成一個歌單，大家如果有興趣可以透過以下連結細心欣賞，相信無論是跑步抑或是工作提神，亦會起一定的振奮作用。

 

https://spoti.fi/3vKnWKE

為讀者呈獻多位跑手或網上推介集合而成共50首歌的跑步歌單，希望大家鍾意。

 

最後提提大家，跑步聽歌亦要留意四周環境，特別在街跑的時候，使用環境聲模式會較安全，但亦切勿過份依賴環境聲模式，時刻保持警覺最為重要。

 

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑，跑咗去邊？

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