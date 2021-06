【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑步聽歌好唔好？ 不同年代跑手分享心愛跑步歌單

不少人都有跑步聽歌的習慣,根據2016年Runner’s World雜誌調查,大約61%的受訪者表示跑步會聽歌或不同的節目,當中82%會聽喜愛的歌曲。近年無線藍芽耳機興起,跑步聽歌自然更加方便,相信有關數字會繼續增加。

小弟較喜歡跑步聆聽四周的聲音,有時感受一下大自然,加上曾有陰影(瘀事一則:藍芽耳機戴了不足三天,跑步時因大汗關係跣落街跌落海),所以較少跑步聽歌,但亦認同聽歌跑步特別醒神,感覺跑得會比平時快。有外國大學調查顯示,跑步聽歌的確可以減少跑步勞累的程度,令你跑得更快更遠。

當問到香港長跑好手陳家豪跑步有甚麼心愛歌曲時,他特別分享早幾年長課的歌單,他指每次聽完歌單所有歌,就代表跑完一節長課。家豪幾年前長課歌單部分精選歌曲如下:

郭富城 – 強、唱這歌

Beyond - 不再猶豫、光輝歲月、海闊天空、我是憤怒、冷雨夜

RubberBand – 發現號、逆流之歌

Dear Jane – 無可避免、不許你注定一人、經過一些秋與冬、最後一次、一去不返

Supper Moment –沙燕之歌、飛

Maroon 5 – Payphone (with Wiz Khalifa), Sugar

Bruno Mars – Just the way you are

Charlie Puth, Selena Gomez – We don’t talk anymore

Mark Ronson, Bruno Mars – Uptown Funk

▲ 長跑好手陳家豪(右)很喜歡聽歌,一講到跑步聽歌就很樂意分享長課歌單。(圖片來源:Chan Ka Ho陳家豪 facebook專頁)

家豪表示最近幾年沒有特別設計歌單,多數會聽流行榜的歌,「日日都聽」,笑言最近亦有聽Mirror及姜濤,並會因應不同情境,例如想興奮就會聽英文勁歌,想跑慢些就自然揀節奏輕鬆一點的歌,練到苦悶時會聽林奕匡的《高山低谷》、《一雙手》、Supper Moment《無盡》這些講夢想或靠自己的歌曲,亦會聽Beyond、Dear Jane的三步曲系列,以及RubberBand等,聽的歌可謂十分廣。

另一長跑好手黎可基亦指無特別設計跑步歌單,通常會透過音樂播放程式的指定歌單例如《2000年代流行精選》自動播放,不用煩去選擇甚麼歌,夠直接,當然歌曲亦會是大路一點的歌,例如張敬軒的《櫻花樹下》、側田的《命硬》及陳柏宇的《你瞞我瞞》等。

女主播跑手黃合秀Season 指自己較少聽歌,若聽亦會以英文歌為主,多數會播放YouTube Pop Music 2021 New Songs系列,歌單內有的歌曲包括 Bruno Mars, Anderson, Paak and Silk Sonic 的 “Leave the door open”, Justin Bieber, Daniel Caesar and Giveon 的 “Peaches” , Maroon 5 and Megan Thee Stallion的 “Beautiful mistakes” 等。

最近認識千禧前後的年輕跑友,他們的歌單當然亦不同,部分更是「樹打手」Serrini的粉絲,亦有不同地區歌曲,各位年輕讀者可以參考一下。

Serrini – 旋轉 with me、我在流浮山滴眼水.jpg、網絡安全隱患

林家謙 – 特倫斯夢遊仙境

Scrubb – Deep

Troye Sivan – Youth

Queen, David Bowie – Under Pressure

N. Flying – Starlight, Moonshot

Orange Caramel – My Copycat

▲ 剛開演唱會的Serrini 近期大熱,更與大熱組合Mirror歌手Anson Lo同台演出,深受年輕人喜愛。(圖片來源:Serrini facebook 專頁)

去年外國著名雜誌網站《TIME》曾選出 “50 of the Best Workout Songs to Get You Motivated”,當然都是外國的大熱歌曲,首位更是美國著名饒舌歌手Eminem的經典,大家不妨試試聽著跑,看看會否跑得更落力,以下為其中排名頭十位歌曲:

Eminem, Nate Dogg – Till I Collapse Normani – Motivation Suvivor – Eye of the Tiger Rosalía and J Balvin feat. El Guincho – Con Altura Dua Lipa – Don’t Start Now Kanye West – Power Tones and I – Dance Monkey Stormzy - Vossi Bop Avicii - Wake Me Up Bad Bunny feat. El Alfa - La Romana

▲ 著名美國饒舌歌手Eminem作品 “Till I Collapse”,獲《TIME》選為最振奮人心歌曲第一位,歌詞頭幾句已經道出不放棄的精神,相信亦鼓勵到不少跑手。(圖片來源:Eminem facebook專頁)

小弟將以上所列的歌曲,在Spotify集結成一個歌單,大家如果有興趣可以透過以下連結細心欣賞,相信無論是跑步抑或是工作提神,亦會起一定的振奮作用。

https://spoti.fi/3vKnWKE

▲ 為讀者呈獻多位跑手或網上推介集合而成共50首歌的跑步歌單,希望大家鍾意。

最後提提大家,跑步聽歌亦要留意四周環境,特別在街跑的時候,使用環境聲模式會較安全,但亦切勿過份依賴環境聲模式,時刻保持警覺最為重要。

作者_Clayton Lauw(劉茸)簡介: 跑齡10多年的傳訊公關,跑咗20個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力,2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

