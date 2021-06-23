兩大原因令業主劈價平賣　青衣曉峰園低市價6%易手

樓市旺，二手樓價亦連月高企，但市場竟有業主願意以低價賣樓。中原地產青衣盈翠半島分行高級分行經理楊麗珍表示，青衣曉峰園一單位原叫價1,200萬元，最近以941.88萬元成交，減幅達到21.5%，成交價更比市價低6%。

成交單位為曉峰園6座低層C室，實用面積790平方呎，屬三房套房間隔，享山景。楊麗珍指，單位於3月叫價1,200萬元放售，至5月降價至1,050萬元，獲買家議價，最終再減108.12萬元，以941.88萬元成交。

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單位前後減逾200萬元放售，原來是因為業主趕移民，加上單位低層，故不惜「一減再減」求售。據了解，物業成交價較同類單位近期造價約1,000萬元低約6%，實用呎價僅11,923元。

楊麗珍補充，新買家為區內換樓客，認為曉峰園樓價相宜，而上址價錢低於市價，加上可做高成數按揭，十分吸引，於是迅速決定購入作新居。原業主則於2014年3月以660萬元買入單位，自住7年沽出單位，帳面獲利281.88萬元，升值43%。

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