【C家教路@iM網欄】美聯儲貨幣政策消息盡出 市場回歸公司基本面

今年宏觀經濟的分析對市場走勢的影響變得重要， 大家仿佛都成為了經濟學家，嘗試解釋每日市場的動態。 市場正尋找較平衡的想法去對待「新、舊經濟」的估值分化情況， 除了舊經濟股強勁的反彈外，美股科技巨企如FAANG 等估值相對合理的增長股，暫時都得到市場認可， 這些股票對美股納指最近創歷史新高的表現可說是功不可沒。

美聯儲上周的議息結果至今仍在帶動著市場的情緒，截至周二（22 日），主席鮑威爾已在公開場合多次發表講話，上周的「鷹派」 加息說法現在卻帶有「鴿派」的口吻， 使得重要指標如美國十年長債收益率、 恐慌指數(VIX)等走勢都很波動。 而今年熱炒的大宗商品期貨如有色金屬類別， 經過一輪技術調整及政策壓力下，暫時出現短暫反彈的跡象， 可見市場對資源系列的支持仍存在。

儘管美股勢頭強勁，港股的表現相對平淡，完全可體現出「 炒股不炒市」的現象。本周最為突出的表現有醫療保健板塊， 市場一般都看好這板塊的定價能力強， 在通脹的壓力下的影響相對較小。 在第五輪的全國性藥品帶量採購投標下， 一眾國內本土藥廠的表現仍是牛皮，反而較二綫的生物科技公司卻能 像衍生工具般，車輪戰形式陸續於1個月內升逾倍， 相信投機成份居多。而受政策利好的醫院、 診所類別股票勢頭仍然強勁，主要提供腫瘤醫療業務的海吉亞醫療（ 06078）上月升約五成後，儘管6月頭有股東配股， 本月至今表現仍有約兩成。

除了疫情恢復的進度以及經濟數據的更新， 市場另一難題還有中美關係要面對，但整體而言， 環球股市表現正回暖，托賴加息的消息與市場預期相差不大。 筆者期望市場情緒短期向好，有助早前部署的個股跑出， 同時亦會相對調整倉位，必要時在過份暴升的股票上小許獲利。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金— 中國股票基金經理。C基金現時持有Facebook及海吉亞醫療 的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。

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作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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