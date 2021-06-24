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【C家教路@iM網欄】美聯儲貨幣政策消息盡出 市場回歸公司基本面

名人薈萃 10:51 2021/06/24

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今年宏觀經濟的分析對市場走勢的影響變得重要，大家仿佛都成為了經濟學家，嘗試解釋每日市場的動態。市場正尋找較平衡的想法去對待「新、舊經濟」的估值分化情況，除了舊經濟股強勁的反彈外，美股科技巨企如FAANG 等估值相對合理的增長股，暫時都得到市場認可，這些股票對美股納指最近創歷史新高的表現可說是功不可沒。

美聯儲上周的議息結果至今仍在帶動著市場的情緒，截至周二（22日），主席鮑威爾已在公開場合多次發表講話，上周的「鷹派」加息說法現在卻帶有「鴿派」的口吻，使得重要指標如美國十年長債收益率、 恐慌指數(VIX)等走勢都很波動。而今年熱炒的大宗商品期貨如有色金屬類別，經過一輪技術調整及政策壓力下，暫時出現短暫反彈的跡象，可見市場對資源系列的支持仍存在。

儘管美股勢頭強勁，港股的表現相對平淡，完全可體現出「炒股不炒市」的現象。本周最為突出的表現有醫療保健板塊，市場一般都看好這板塊的定價能力強，在通脹的壓力下的影響相對較小。在第五輪的全國性藥品帶量採購投標下，一眾國內本土藥廠的表現仍是牛皮，反而較二綫的生物科技公司卻能像衍生工具般，車輪戰形式陸續於1個月內升逾倍，相信投機成份居多。而受政策利好的醫院、診所類別股票勢頭仍然強勁，主要提供腫瘤醫療業務的海吉亞醫療（06078）上月升約五成後，儘管6月頭有股東配股，本月至今表現仍有約兩成。

除了疫情恢復的進度以及經濟數據的更新，市場另一難題還有中美關係要面對，但整體而言，環球股市表現正回暖，托賴加息的消息與市場預期相差不大。筆者期望市場情緒短期向好，有助早前部署的個股跑出，同時亦會相對調整倉位，必要時在過份暴升的股票上小許獲利。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有Facebook及海吉亞醫療的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。

https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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