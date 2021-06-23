  • 26°C
香港時間 : 2021623日 (三) 19:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【火速成交】柏傲莊熱賣旺區內樓市　大圍名城放盤1日即沽　業主大賺612萬

股樓投資 19:24 2021/06/23

分享：

大圍站新盤柏傲莊III於6月頭開售至今，銷情依然十分熾熱，大量買家湧入市場，區內二手樓市亦受惠。美聯胡光義表示，二手市場成交提速，換樓客乘機尋寶，大圍站沿綫屋苑名城有業主放盤一日即獲承接，單位以1,420萬元成交。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

上述單位為名城3期2座高層SB室，屬三房套連儲物房間隔，實用面積786平方呎，向東南享開揚景。胡光義稱，買家鍾情上址間隔闊落，客廳無走廊，單位實用率高，考慮不久即決定承接。原業主叫價約1,430萬元，放售僅1天，買家即洽詢議價，最終單位減價10萬元，以1,420萬元成交，實用呎價約18,066元。

資料顯示，原業主於2012年5月以約807.8萬元購入上址，持貨9年，帳面獲利約612.2萬元，期間物業升值約75.8%。

延伸閱讀︰柏傲莊 III 再創歷史　呎售3.5萬　創新界分層新高　鄭志剛：銷情價量兼備【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

柏傲莊 III 再創歷史　呎售3.5萬　創新界分層新高　鄭志剛：銷情價量兼備
今日
柏傲莊 III 再創歷史　呎售3.5萬　創新界分層新高　鄭志剛：銷情價量兼備
【豪宅新盤】沙田嶺「畢架．金峰」定價參考九肚山　遠東：無特定目標客戶　本地客及內地客兼顧
今日
【豪宅新盤】沙田嶺「畢架．金峰」定價參考九肚山　遠東：無特定目標客戶　本地客及內地客兼顧
上環新盤42 TUNG ST.快將登場　標準單位585呎起　發展商︰環境寧靜如「城市綠州」
今日
上環新盤42 TUNG ST.快將登場　標準單位585呎起　發展商︰環境寧靜如「城市綠州」

你可能感興趣

柏傲莊 III 再創歷史　呎售3.5萬　創新界分層新高　鄭志剛：銷情價量兼備
今日 17:13
柏傲莊 III 再創歷史　呎售3.5萬　創新界分層新高　鄭志剛：銷情價量兼備
【豪宅新盤】沙田嶺「畢架．金峰」定價參考九肚山　遠東：無特定目標客戶　本地客及內地客兼顧
今日 18:21
【豪宅新盤】沙田嶺「畢架．金峰」定價參考九肚山　遠東：無特定目標客戶　本地客及內地客兼顧
上環新盤42 TUNG ST.快將登場　標準單位585呎起　發展商︰環境寧靜如「城市綠州」
今日 18:05
上環新盤42 TUNG ST.快將登場　標準單位585呎起　發展商︰環境寧靜如「城市綠州」
私人屋苑 二手市場 名城 柏傲莊 大圍

上一篇文章

【大行點睇】零售港口業務利潤復甦 美銀料長和可受惠於全球通脹

下一篇文章

【新股IPO】朝聚眼科醫療通過上市聆訊 集資約3億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版