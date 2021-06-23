【火速成交】柏傲莊熱賣旺區內樓市　大圍名城放盤1日即沽　業主大賺612萬

大圍站新盤柏傲莊III於6月頭開售至今，銷情依然十分熾熱，大量買家湧入市場，區內二手樓市亦受惠。美聯胡光義表示，二手市場成交提速，換樓客乘機尋寶，大圍站沿綫屋苑名城有業主放盤一日即獲承接，單位以1,420萬元成交。

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上述單位為名城3期2座高層SB室，屬三房套連儲物房間隔，實用面積786平方呎，向東南享開揚景。胡光義稱，買家鍾情上址間隔闊落，客廳無走廊，單位實用率高，考慮不久即決定承接。原業主叫價約1,430萬元，放售僅1天，買家即洽詢議價，最終單位減價10萬元，以1,420萬元成交，實用呎價約18,066元。

資料顯示，原業主於2012年5月以約807.8萬元購入上址，持貨9年，帳面獲利約612.2萬元，期間物業升值約75.8%。

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