【啟德新盤】維港1號示範單位登場　跑道區頭炮項目　定價成指標

中國海外（00688）旗下啟德跑道區新盤「維港1號」，將於明日（24日）開價，發展商日前率先開放示範單位予傳媒參觀。中國海外董事總經理游偉光說，維港1號設有5個示範單位，3個為無改動設計（一房、兩房、三房間隔），2個為經改動設計（兩房、三房）。

游偉光早前說，維港1號三面環海，極具地理優勢，定價將參考同區新盤。而目前啟德有一新盤開售，就是恒地（00012）旗下的「THE HENLEY I」，以該盤首張價單為例，折實平均呎價26,448元，貴絕啟德開盤呎價，發展商當時強調「開價相當克制」。事實上，恒地其後亦加價推盤，以6號價單為例，折實平均呎價已升至28,668元。

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值得留意的是，維港1號是啟德跑道區首個開售的住宅項目，坐擁維港海景，景觀似乎比正面望向啟德體育園及維港的「The Henley I」好，加上屯馬綫將於本月底全綫通車，或將樓市「新引擎」，在此前提下，預計維港1號首批呎價或貼近3萬元水平。事實上，中海外當年投得地皮後，按發展商當時所指約120億元的總投資額計，計及地價、發水，估計實用呎價要賣約2.7萬元起。不過，發展商如何定價仍要看市況。

美聯物業住宅部營運總監張子存早前說，屯馬綫將於本月底全綫通車，或成樓市的「新引擎」，而當中規劃最好區域便是啟德區，又指該區向來吸引本地客、而且重視規劃配套的「新香港人」入市。綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，啟德區近年推售的11個新盤項目，合共提供7,267個單位，截至6月16日止，迄今已售出6,645伙，售出率超過九成。

資料顯示， 維港1號提供1,059伙單位，設一房至四房間隔，實用面積由329平方呎起，至最大1,793平方呎，其中兩房單位佔過半數，涉及553伙；面一房單位則佔23%，涉及246伙。

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