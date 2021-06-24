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【交友App】Tinder增影片自我介绍防「照騙」　Hot Takes功能類似Speed Dating

科技 11:47 2021/06/24

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繼去年向所有用戶開放視像通話後，Tinder日前再加入讓用戶上傳影片作自我介紹的新功能。

社交軟體 Tinder 目前於全世界已累積超過 650 億成功配對數，其一直積極研發新功能以提供客戶更好的用戶體驗，繼去年向所有用戶開放視像通話後，Tinder日前再加入讓用戶上傳影片作自我介紹的新功能。

【每日焦點】Facebook推新功能　另公布廣告政策

據外媒CNBC報道，Tinder 周二宣布推出新功能，包括加入讓用戶上傳影片作自我介紹的功能，用戶可透過手機上傳最多 9 段影片到個人檔案，Tinder 希望藉此讓用戶呈現自己更真實的一面。此外，Tinder 亦在今次更新中加入 Hot Takes 功能，類似坊間的極速約會（Speed Dating）活動，讓用戶能透過短暫交談展現自己。Hot Takes 會在平日的晚上 6 時至午夜開放，用戶在有限的時間內交談，如果合意則可以選擇配對和進行更深入的溝通。最後，Tinder 還新增讓用戶以興趣和嗜好等尋找新朋友的 Explore 環節。

Tinder CEO Jim Lanzone表示，現時人們更希望見面之前，可通過虛擬方式更好並更省時地了解他人。他又補充，相信Tinder可以成為一個平台，為人們提供體驗及各種方式讓他們相互了解。

【Facebook】企業留意 Facebook廣告政策　違例者將被停用帳戶

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責任編輯：張凱琳

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