【職場熱話】公司九龍灣搬上水員工僅剩10人　事主解畫集體辭職內情

不少人都寧願要薪金低一點，都要找通勤時間短的工作，日前有打工仔在Facebook專頁「奴工處」投稿，指公司剛由九龍灣搬到上水，但薪金就未有作調整，結果在搬遷前一個月，大部分同事都決定「遞信」辭職。最後公司由原本70人名員工，走到只剩下10個人，引起網民熱議。

【職場熱話】公司由九龍灣搬到上水 70名員工集體辭職僅剩10人 新界人：早一點出門搭車就可以 【下一頁】

近日事主就再到專頁投稿，再解釋離職原因。事主指，除了嫌上水遠外，還有一個原因令大家離職，就是「幾年來都沒有加過人工」，令員工士氣低落，所以藉此機會一起請辭。

事主補充指公司不是倒閉，只剩下10個職員的只是分公司，其他公司都還有很多職員，所以相信公司也沒有特別慌張，並會繼續招聘人手，所以事主都叫「北區朋友加油」。事主在文中最後還指自己還在找工作，「九龍灣、觀塘有冇好介紹？」

帖文一出，就有網民笑言「觀塘塞一塞，隨時耐過你入上水」；另外，亦有不少北區人不滿事主沒有透露其公司資料，叫他們如何「加油」，「北區人表示不知咩甚麼公司好難找來申請」、「粉嶺人表示：哪間公司？」、「名都沒有想我們怎樣加油？」、「公司少少資料都沒有，叫北區人如何加油找工作。」

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責任編輯：黃苑筠