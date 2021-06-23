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【疫市營商】香港樂高辦首屆拼砌小達人比賽　勝出小粉絲擔任探索中心新一年品牌大使（多圖）

商業 19:12 2021/06/23

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（香港樂高探索中心提供）

香港樂高探索中心舉辦首屆拼砌小達人比賽。由近500名參加者當中，揀選了20位小朋友參加總決賽。最後由11位小朋友正式成為 2021年度拼砌小達人，並招募為未來一年香港樂高探索中心的大使。

每位拼砌小達人勝出後，分別獲得兩張香港樂高探索中心全年通行證，並可與模型拼砌達人梁進業學習，進行LEGO創作。該品牌更有機會邀請他們，出席特別活動。

【疫後反彈】貿發局上調出口預測至15%　出口指數連升5季　港商情緒趨正面

今次比賽作品各有特色，題材包括未來交通工具、我心目中理想的遊樂場、我的庭園以及我最喜愛的香港地標等。

    點擊圖片放大
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【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

事實上，香港樂高探索中心是親子為主的室內遊樂場。故今次找來比賽中的11位得獎小朋友，以及較早前參加樂高熊貓設計比賽的冠軍小朋友，擔任品牌大使。

【男性化妝】日本男性化妝需求增　資生堂相關產品銷售升　香港男性化妝會否更普及？（多圖）

該中心以成千上萬塊樂高積木打造。內設10個不同的樂高主題園區，包括迷你天地、古堡歷險、樂高動感體驗、得寶農莊等。入場人士可在中心內體驗2至3小時。

責任編輯：馬意文

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