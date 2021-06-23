【大行點睇】零售港口業務利潤復甦 美銀料長和可受惠於全球通脹

美銀發表研究報告指，上半年內長和（00001）的零售及港口業務實現穩固的利潤復甦，亦可憧憬能源業務恢復盈利，故該行認為長和為經濟重啟的受益者。同時，長和旗下大部分基建皆與通脹掛鈎，相信可受惠於全球通脹升溫。

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美銀認為，長和的估值與資產總值相比有53%的折讓，2021年度的股息收益率為4.5%，十分吸引，重申「買入」評級，將目標價由69元上調至71元，以反映更明確的利潤前景。

該行預期，長和2021財年的核心每股盈利將增長13%，主要是受惠於零售、港口及能源業務。而英國及意大利的電訊業務仍處於轉型期，因出售電訊設備後租賃費用增加，料報告期內有關業務的EBITA會下降。

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美銀續指，今年以來長和斥逾4.5億元回購了760萬股，假設長和的回購資金約10至15億元。長遠至言，長和能否以其豐富現金流加快盈利增長，將會是價值重估的關鍵。

大行目標價：

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