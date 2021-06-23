2021年人口普查今起展開　首階段為6月23日至7月17

政府統計處（統計處）今日（23日）公布，2021年人口普查今日正式展開。



人口普查分兩階段進行，首階段為6月23日至7月17日，主要透過非面對面接觸的方式搜集住戶數據，而次階段為7月18日至8月4日，巿民除了可以繼續用這些方式提交資料外，統計處亦會安排統計員到訪住戶進行訪問。



統計處處長陳萃如強調，統計處一向致力保障個人及住戶的資料私隱，所有資料只用作編製統計數字，不會作其他用途。全部問卷將在人口普查開始後12個月內銷毀。



2021年人口普查需要全港住戶的參與。全港約一成住戶經隨機抽選須提供詳細的資料，包括住戶成員多方面的人口及社會經濟特徵；其餘約九成住戶則會接受簡單的點算，只需提供住戶成員的基本人口特徵資料。統計處由今日起分批發出通知信予住戶，通知信會使用紫色信封，而只需提供基本資料的住戶會隨通知信收到紙本問卷。



因應2019冠狀病毒病疫情，為減少面對面接觸及保持社交距離，統計處呼籲所有收到通知信的住戶，包括自住業主或租客，用以下其中一種方式提供資料：



如住戶已透過以上非面對面接觸的方式完成問卷，當人口普查於7月18日進入次階段時，統計員不會到訪該住戶搜集資料。人口普查服務中心現已開始運作，將服務至8月16日（包括公眾假期），服務時間由上午9時至晚上10時30分。

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責任編輯：黎淑雯