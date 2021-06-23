【環保商機】二手服飾市場商機大　研究：料未來五年規模增逾一倍

▲ 近日有研究預計，二手轉售市場規模在未來五年內將增一倍以上，到2025年達770 億美元（ 約6006億港元）。

近年全球開始關注速食時裝文化造成的浪費問題，令二手時裝市場更受大眾歡迎。近日有研究預計，二手轉售市場規模在未來五年內將增一倍以上，到2025年達770 億美元（ 約6006億港元）。

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二手市場市場規模不斷擴大。外媒CNBC報道，根據 GlobalData與ThredUp合作調查顯示，去年有 3300 萬消費者首次購買了二手服裝，而這些消費者中近八成（76%）計劃在未來五年內增加對二手服裝的支出。

二手商品網站ThredUp 總裁 Anthony Marino 指出，疫情爆發改變消費者對於時裝產品的既有觀念，消費者提高對環境影響的認知，以及培養減少浪費的習慣；而更多人發現在經濟衰退期間可通過轉售二手物品，以賺取額外收入，亦成一大推動市場因素。他解釋，消費者一直被困家中，因而意識到家中堆積大量不常用的衣物，激勵他們開始將物品轉售。

事實上，二手服飾市場除了可促進環保，消費者也可以用相對便宜的價格購買名牌產品，因此令市場越來越大。該研究預期，在未來五年內，二手市場總產值從今年的 360 億美元 （約2808億港元），增加到2025年的770億美元。這一增長率比廣泛的零售服裝行業高11 倍，反映二手市場已成零售業增長的其中一部分。

不過，研究認為，若政府可推行更多政策鼓勵市場，行業會更蓬勃發展。58%零售業高層表示，如有經濟激勵措施支援，公司更有可能嘗試開展二手銷售業務；另47%消費者表示，免銷售稅或獲稅收抵免可提高他們購買二手衣服的意欲。

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責任編輯：張凱琳